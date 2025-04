MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia ha dimostrato di essere tornato! Marquez è ai livelli del 2019”

Abbiamo mandato in archivio solamente il terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, il Gran Premio delle Americhe di Austin, ma la classe regina ha già detto moltissimo in questo suo primo scorcio. Specialmente il team Ducati Factory. Francesco Bagnaia e Marc Marquez sono i due grandi favoriti per il titolo iridato e, per il momento, hanno vissuto un avvio di stagione pressoché antitetico. Dalle difficoltà alla ripartenza per “Pecco”, dal dominio assoluto alla caduta rovinosa per il “Cabroncito”.

Davide Tardozzi, team principal della scuderia di Borgo Panigale, ha analizzato il comportamento dei suoi due alfieri, iniziando proprio dal nativo di Torino, ora però trapiantato a Pesaro: “Penso che Pecco nel corso della Sprint Race di Austin, dopo il terzo giro, abbia già fatto un cambiamento mentale, e credo che in questo momento la moto non sia perfetta per lui ma inizia a crederci di più e lo ha dimostrato soprattutto domenica nella gara lunga. Dove ho visto il cambio di passo? Sabato al via. Ne avevamo parlato del possibile attacco interno in curva 1. Ha messo in scena uno start eccezionale, poi ha lottato con Marc e Alex per tutto il primo giro. Credo che Pecco sia tornato”. (Fonte: Motorsport.com).

Dopo un momento complicato il due-volte campione del mondo ha dato una risposta importante: “Abbiamo parlato molto con lui, e credo che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro. Credo che i piloti, quando vengono da noi, capiscano quanto facciamo per loro, quanta passione mettiamo per farli salire sul podio. Io, in particolare, a volte pecco di prudenza e mi lascio trasportare, ma per me sono come bambini”.

Il momento clou del weekend texano, però, è stato uno e solo uno: la caduta di Marc Marquez nel corso della gara domenicale. Sembrava inevitabile il suo sesto successo consecutivo e, invece, tutto è cambiato in un attimo. “Al netto di quello, penso che in questo inizio di stagione sia stato davvero impressionante. Credo che il suo livello sia lo stesso del 2019, quindi, con Marc in piena forma fisica, è difficile per tutti batterlo”.

In vetta alla classifica generale, tuttavia, c’è il fratello minore, Alex: “È una grande soddisfazione, un momento molto bello per Ducati. Sosteniamo anche i team satellite nel modo giusto. Per quanto riguarda Alex Marquez, l’avevo già detto nel pre-campionato, che avrebbe sorpreso. Nella sua carriera sportiva l’ha già dimostrato, ha vinto in Moto3, dopo qualche anno ha vinto in Moto2, e ora ha finalmente trovato la fiducia in MotoGP, quindi penso che sarà competitivo per tutto il campionato”.