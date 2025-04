Jorge Martin sarà in Qatar. Il campione del mondo ufficializza il suo ritorno in pista!

Jorge Martin sarà in Qatar. L’annuncio, quanto mai importante, è arrivato nel corso della giornata odierna per merito dello stesso campione del mondo che, sui suoi canali social, ha confermato che si recherà a Lusail in attesa del “via libera” definitivo per, finalmente, prendere parte al fine settimana di gara, dopo aver saltato le tappe di Buriram, Termas de Rio Hondo e Austin.

Come già riportato nei giorni scorsi, il pilota nativo di Madrid ha superato il controllo medico della scorsa settimana e ha avuto l’ok dei medici per imbarcarsi verso il Qatar. A questo punto il suo iter richiederà l’ultimo step, rappresentato dall’ultimo controllo che si terrà nella giornata di giovedì al centro medico della pista qatariota. Solo a quel punto Jorge Martin potrà prendere parte al weekend di gara.

Il nuovo pilota del team Aprilia, quindi, inizia davvero a vedere la luce in fondo al tunnel dopo un lungo periodo ai box. Il pilota classe 1998, infatti, si è procurato un infortunio alla mano destra dopo una manciata di tornate nel corso dei test di Sepang. Nel percorso di recupero, quando sembrava in procinto di partecipare al round d’esordio in Thailandia, purtroppo, ha subito un nuovo ko che ha portato il suo stop a ben 3 fine settimane per ben tre fratture alla mano sinistra.

Dopo una lunga attesa, quindi, il peggio sembra ormai alle spalle. Domani sera lo spagnolo volerà in Qatar per acclimatarsi con il caldo di Lusail e iniziare il percorso di avvicinamento alla prima sessione di prove libere della giornata di venerdì. Il campione del mondo, quindi, è pronto per il suo ritorno alle gare. Si annuncia una stagione decisamente particolare per “Martinator”. Da un lato, infatti, dovrà ancora conoscere la moto, dall’altro dovrà provare a centrare comunque risultati importanti. Non un’impresa semplice, ma conoscendo il pilota dell’Aprilia, la voglia di stupire non gli mancherà.