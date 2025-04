MotoGP, come sta Jorge Martin? Gli ultimi aggiornamenti da Aprilia e il possibile rientro

Jorge Martin ha saltato i primi tre appuntamenti del Mondiale MotoGP, non gareggiando in Thailandia, in Argentina e negli USA. Il fuoriclasse spagnolo ha dovuto rinunciare agli eventi di Buriram, Termas de Rio Hondo e Austin a causa dei postumi dell’incidente avuto nel primo giorno dei Test di Sepang, in cui aveva riportato delle fratture alla mano e al piede, seguito da un infortunio accusato mentre si allenava su una moto da supermotard ad Andorra.

Le cause di questo stop prolungato sono legate ai postumi dell’incidente avuto nel primo giorno dei Test di Sepang, in cui aveva riportato delle fratture alla mano e al piede, seguito da un infortunio accusato mentre si allenava su una moto da supermotard ad Andorra. L’alfiere della Aprilia si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma il recupero si sta rivelando più complicato del previsto. La scuderia di Noale ha diffuso degli aggiornamenti tramite un comunicato stampa.

“Jorge Martin ha effettuato un esame di controllo ai raggi-X ieri. La valutazione è positiva, è chiaramente visibile un callo osseo formato all’altezza della frattura dello scafoide. La vite sintetica è in perfetta posizione e biologicamente tollerata, a conferma della corretta riuscita dell’intervento chirurgico“. Gli accertamenti si sono svolti presso la clinica Dexeus di Barcellona, ma per il momento non è ancora stata comunicata ufficialmente la data del rientro del Campione del Mondo in carica.

Visto l’esito positivo del controllo, Jorge Martin potrebbe tornare in pista in occasione del GP del Qatar, che si disputerà sul tracciato di Lusail nel weekend dell’11-13 aprile, a precedere il rientro in Europa caratterizzato dal trittico tra Spagna, Francia e Gran Bretagna. Prima di rimontare in sella dovrà ricevere l’autorizzazione dai medici del Motomondiale.