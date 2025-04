MotoGP, Alex Marquez precede Marc nella FP1 di Jerez. Bagnaia 7° pensa al passo gara

Alex Marquez ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera i lavori sono iniziati con i piloti che hanno lavorato sui dettagli e sugli assetti delle rispettive moto, senza pensare troppo al responso del cronometro.

Ad ogni modo a piazzare la migliore prestazione della mattinata andalusa è stato Alex Marquez (Ducati Gresini) che, dopo una scivolata a metà turno, è tornato in azione con gomme nuove, mettendo a segno un ottimo 1:36.831, mettendo subito in chiaro che anche in questo weekend bisognerà fare i conti con lui per pole position e gare. Al secondo posto suo fratello Marc (Ducati Factory). Il padrone di casa, che ha utilizzato la seconda moto, dopo un problema di perdita di fluidi dalla sua GP25 “titolare”, ha provato un solo vero e proprio giro veloce, fermandosi a 357 millesimi dalla vetta, concentrandosi poi sul passo gara (con ottimi riscontri).

In terza posizione troviamo un brillante Fabio Quartararo (Yamaha) con un distacco di 590 millesimi, sempre a suo agio sulla pista di Jerez. Quarto tempo per un altro padrone di casa, Maverick Vinales (KTM Tech3) a 594 millesimi, mentre è quinto l’ennesimo spagnolo, Joan Mir (Honda HRC) a 670. Sesta posizione per Jack Miller (Yamaha Prima Pramac) a 686 millesimi, mentre è settimo Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Pecco, come spesso gli capita al venerdì mattina, non ha lavorato sul time attack ma sul passo gara, mettendo in mostra buona costanza. Chiude in 1:37.352 a 701 millesimi da Alex Marquez.

Ottavo tempo per Johann Zarco (LCR Honda) a 707 millesimi dalla vetta, quindi nono l’ennesimo iberico, Alex Rins (Yamaha) a 730, quindi completa la top10 Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 808, meno brillante rispetto alle prime uscite stagioni. Alle sue spalle il rientrante Aleix Espargarò (Honda HRC) a 915 millesimi, subito davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 1.026, con Marco Bezzecchi (Aprilia) a 1.105. Si ferma in 16a posizione Luca Marini (Honda HRC) a 1.264, mentre è ventesimo Enea Bastianini (KTM Tech3) che continua nelle sue difficoltà a 1.569 dalla vetta, subito alle spalle di Pedro Acosta (Red Bull KTM) 19° a 1.338. Infine è 23° Lorenzo Savadori (Aprilia) a 2.768.

A questo punto la classe regina si concentra in vista delle importanti pre-qualifiche che scatteranno alle ore 15.00 e andranno a definire la top10 che, nella giornata di domani, andrà a evitare la Q1 delle qualifiche.