MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2025: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 25 aprile, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP dei Spagna, quinto round del Motomondiale 2025 e primo nel Vecchio Continente. Sul circuito di Jerez de la Frontera, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Francesco Bagnaia sarà chiamato a una reazione in MotoGP, nel confronto col suo compagno di squadra in Ducati Factory, Marc Marquez. L’iberico ha dominato questa primissima parte d’annata, vincendo 7 gare 8 (considerando anche le Sprint Race) e monopolizzando il tutto anche nella conquista della pole-position.

Sarà interessante comprendere quanto accadrà. Jerez è una pista particolarmente apprezzata da Pecco, ma anche Marquez ha dimostrato in passato di andar forte e, pensando al 2020, anche troppo forte. Un incidente pauroso del Cabroncito costatogli il momento più buio della carriera. Vedremo se Aprilia e gli altri marchi sapranno inserirsi nel monopolio Ducati.

Il venerdì del GP di Spagna, quinto round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 a Jerez de la Frontera.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 25 aprile

Ore 09.00 Prove libere 1 Moto3 a Jerez de La Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50 Prove libere 1 Moto2 a Jerez de La Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45 Prove libere 1 MotoGP a Jerez de La Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15 Pre-qualifiche Moto3 a Jerez de La Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05 Pre-qualifiche Moto2 a Jerez de La Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00 Pre-qualifiche MotoGP a Jerez de La Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP SPAGNA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8 della giornata di prove libere odierna.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8.it della giornata di prove libere odierna.

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 25 aprile

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.