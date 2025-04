MotoGP, Francesco Bagnaia: “A Jerez voglio continuare a crescere. Convinto di poter battere Marquez”

Francesco Bagnaia si è presentato carico e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera ci attende un weekend che dovrà darci molte risposte, con il pilota del team Ducati Factory a caccia di punti importanti.

Non solo, “Pecco” dovrà assolutamente dare una risposta concreta al suo vicino di box, Marc Marquez, che per il momento sta mettendo in scena un percorso pressoché netto, con un dominio tecnico davvero impressionante. Tra i due ci sono già 26 punti di distacco (e pensare a quanti potevano essere senza la scivolata dello spagnolo ad Austin…) e per Bagnaia il tempo inizia già a stringere.

Nel corso della conferenza stampa odierna, il due-volte campione del mondo ha iniziato da un aspetto ben preciso: “Penso che sia sempre fantastico iniziare la stagione europea; ti senti un po’ come a casa. Inoltre questa pista è molto buona per la nostra moto, per cui non vedo l’ora di iniziare a fare sul serio. Adoro Jerez, qui sono reduce da 3 successi di fila, ma tutti diversi tra loro. Un anno fa, poi, fu una vera e propria battaglia con Marc Marquez negli ultimi giri. Questa volta sarà diverso. Sarò io a dover crescere”.

Molto spesso si dice che, dalla gara di Jerez, inizia il vero campionato. Una speranza per Bagnaia? Il nostro portacolori ha le idee chiare: “Non so se per me sarà un nuovo inizio. So di sicuro che Marc è in una situazione nella quale può accontentarsi di un secondo posto visto il margine che ha a disposizione. Io invece sono qui per provare a vincere. Se ci riuscirò sarà un segnale importante perché vorrà dire che ho proseguito nel percorso di crescita intrapreso sin dalla prima gara. Su quello mi devo concentrare”.

Ultima battuta su un punto fondamentale. Se Pecco è convinto di poter sconfiggere il Cabroncito: “Io sicuramente penso di poter lottare per la vittoria. Credo di avere un potenziale sufficiente per battagliare con lui. Il motivo per il quale sto faticando ad esprimerlo è che non ho ancora trovato il giusto feeling. Aspetto essenziale. Lui, invece, è in condizioni fantastiche e fa tutto alla perfezione. Conosciamo il suo valore e per avere la meglio devi essere perfetto”.