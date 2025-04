MotoGP, scatta il weekend di Jerez. Bagnaia lancia la sfida nella “tana” dei Marquez

Scatta ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera ci attende un weekend di capitale importanza per l’intera stagione con i padroni di casa (tra i quali, giova ricordarlo, non vedremo in azione il campione del mondo in carica Jorge Martin) che proveranno a fare la voce grossa.

Il venerdì sulla pista andalusa per la classe regina prenderà il via alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere con i primi 45 minuti di lavoro, mentre a partire dalla ore 15.00 scatteranno le pre-qualifiche (60 minuti) che andranno a definire la top10 che eviterà la Q1 nel corso delle qualifiche di domani.

La grande domanda che ci accompagnerà nel venerdì di Jerez de la Frontera sarà solamente una: Marc Marquez proseguirà nel suo dominio assoluto? Il Cabroncito, infatti, continua nel suo percorso (quasi) netto. Senza la caduta di Austin la sua fuga sarebbe pressoché inarrestabile. Il pilota del team Ducati Factory comanda la graduatoria generale con 123 punti contro i 106 del fratello Alex (-17), mentre Francesco Bagnaia è terzo con 97 (-26).

Pecco è chiamato alla grande impresa. Rispondere presente in casa dei rivali darebbe uno slancio importante per il prosieguo della stagione, altrimenti il dominio di Marc Marquez diventerebbe quasi totale. Il due-volte campione del mondo proverà a approcciare nel migliore dei modi al fine settimana andaluso, una pista nella quale spesso ha ottenuto vittorie e ottimi risultati. Doveva essere così anche in Qatar e, invece, è arrivata la doppietta di Marc Marquez. Chi la spunterà a Jerez de la Frontera?