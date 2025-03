Motocross, Mattia Guadagnini si ferma per infortunio. Incidente in allenamento, sei costole fratturate

Doccia fredda per Mattia Guadagnini, costretto a fermarsi per un infortunio rimediato in allenamento mentre si stava preparando in vista del Gran Premio di Sardegna 2025, quarto round stagionale del Mondiale MXGP che si terrà sulla pista di Riola Sardo tra sabato 5 e domenica 6 aprile. Purtroppo il pilota italiano della Ducati si è fratturato sei costole, riportando anche un trauma polmonare e trascorrendo alcuni giorni in ospedale (è stato dimesso proprio oggi).

“Il pilota ufficiale dell’Aruba.it-Ducati Factory MX Team ha avuto un incidente durante una sessione di allenamento in Sardegna in vista del round MXGP di Riola Sardo. Immediatamente assistito dai membri del team in pista, Mattia è stato poi trasportato in ambulanza all’Ospedale di Oristano e sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato sei fratture nette alle costole sinistre oltre a varie contusioni, ma senza gravi complicazioni“, si legge nel comunicato della squadra.

Davvero un peccato per il veneto classe 2002, che aveva cominciato positivamente la stagione al debutto con la nuova moto arrivando quarto in tre delle sei gare disputate e chiudendo a ridosso del podio assoluto sia nel Gran Premio inaugurale in Argentina che nel Gran Premio d’Europa a Saint Jean d’Angely. Guadagnini occupa la settima posizione nella classifica generale del Mondiale, a -2 dal sesto posto di Pauls Jonass. Incerti i tempi di recupero, ma il nostro portacolori salterà con ogni probabilità per intero il doppio appuntamento ravvicinato sul suolo italiano (Riola Sardo questo weekend e Arco di Trento il 12-13 aprile).