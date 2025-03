Ekaterina Antropova batte uno storico record di Paola Egonu: prova impressionante in Scandicci-Milano

Ekaterina Antropova ha realizzato uno storico record per la Serie A1 di volley femminile, mettendo a segno il maggior numero di ace in un incontro valido per i playoff scudetto. L’opposto ha piazzato addirittura 8 ace, superando così di un’unità il precedente primato che Paola Egonu aveva firmato il 15 aprile 2019 in Novara-Firenze (gara-3 dei quarti di finale, ai tempi la bomber veneta indossava la maglia della società piemontese, che poi perse nettamente la finale contro Conegliano.

Lo show inscenato dalla 22enne, che è andata a referto con 38 punti complessivi, non è però bastato a Scandicci: le toscane sono riuscite a rimontare da 0-2 contro Milano di fronte al proprio pubblico del PalaWanny di Firenze, ma poi si sono dovute arrendere al tie-break nella gara-2 della semifinale scudetto. Le meneghine conducono così la serie per 2-0 e si sono portate a un solo successo dall’atto conclusivo, domenica 6 aprile (ore 17.00) si giocherà gara-3 all’Allianz Cloud.

Considerando anche la regular season, il record per il maggior numero di ace in una partita di Serie A1 è detenuto da Micha Danielle Hancock, che ne siglò dieci il 15 gennaio 2020 in occasione di Novara-Cuneo (3-1). Il primato per il maggior numero di punti in un incontro è invece detenuto da Paola Egonu (47 nella gara-1 della finale scudetto tra Conegliano e Novara giocata il 17 aprile 2021), che si è vista sfilare il record di ace nei playoff proprio in uno scontro diretto. Il duello tra i due opposti prosegue e sarà anche uno dei temi in ottica Nazionale per tutta l’estate.