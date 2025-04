Volley femminile, momento della verità delle semifinali: Novara sfida Conegliano, Milano a un passo dal traguardo

Le semifinali dei playoff di Serie A1 femminile arrivano al momento decisivo con Gara 3, in programma tra sabato e domenica, dopo due partite già ricche di colpi di scena. Se Novara ha riaperto completamente la serie battendo Conegliano con un netto 3-0 al PalaIgor, Milano ha confermato il buon momento superando Scandicci al tie-break sul proprio campo, portandosi avanti 2-0 nella serie.

Sabato alle 20:30 al PalaVerde andrà in scena la sfida tra Conegliano e Novara, che torna in equilibrio sull’1-1 dopo la brillante prestazione delle piemontesi in Gara 2. Le ragazze di Bernardi hanno sfoderato una prova convincente in ogni fondamentale, annullando la potenza offensiva delle campionesse d’Italia e dominando la partita per lunghi tratti.

Una risposta forte dopo le difficoltà iniziali della serie e l’impegno europeo in CEV Cup, dove Novara si giocherà la finale di ritorno nei prossimi giorni. Conegliano, dal canto suo, dovrà reagire alla prima sconfitta stagionale dopo una striscia impressionante di 50 vittorie consecutive, ritrovando l’efficacia in attacco e la solidità in ricezione per difendere il fattore campo e rimettere la testa avanti nella serie.

Domenica alle 18:15 toccherà invece a Milano e Scandicci, con le lombarde che potranno sfruttare un primo match point davanti al proprio pubblico. La Vero Volley ha vinto anche Gara 2, al termine di una battaglia durata cinque set, mostrando grande solidità mentale e di aver raggiunto uana grande continuità inseguita poer tutta la stagione. Ancora protagoniste Paola Egonu e Miriam Sylla, ben supportate dalla regia impeccabile di Orro.

Scandicci è ora con le spalle al muro: sotto 0-2, servirà un’impresa per riaprire la serie e tenere vivo il sogno della finale. La Savino Del Bene dovrà ritrovare la miglior versione di Antropova e Herbots, fin qui a sprazzi nella serie, e contare su una prestazione corale per contrastare la profondità e l’organizzazione di gioco di Milano.