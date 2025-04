Milano-Conegliano oggi in tv, A1 volley femminile 2025: orario gara-2, canale, programma in chiaro, streaming

Oggi sabato 19 aprile (ore 16.00) si gioca Milano-Conegliano, gara-2 della finale scudetto di volley femminile. Le Pantere si sono imposte per 3-1 nell’appuntamento che ha aperto la serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il tricolore) e si sono così portate in vantaggio per 1-0. Le Campionesse d’Italia andranno a caccia del successo in trasferta per avvicinarsi a un solo successo dal settimo sigillo consecutivo, mentre le meneghine proveranno a impattare i conti.

Si giocherà al Forum di Assago e non all’Allianz Cloud: il sodalizio lombardo proverà ad avvalersi del sostegno del pubblico che gremirà il palazzetto più grande del Bel Paese per provare a mettere in difficoltà la corazzata veneta, la quale ha dettato legge in tutti i precedenti stagionali (Supercoppa Italiana, semifinale del Mondiale per Club, finale di Coppa Italia, andata e ritorno della regular season di Serie A1, gara-1 della finale di tre giorni fa).

Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e avvincente. Grande attesa per lo scontro diretto tra gli opposti Paola Egonu e Isabelle Haak: l’italiana ha messo a segno 33 punti in gara-1, ma la svedese è risultata più cinica nei momenti caldi ed è stata premiata come MVP. Da seguire anche il confronto tra le palleggiatrici Alessia Orro e Joanna Wolosz, le schiacciatrici Myriam Sylla e Gabi, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, le Pantre avranno dalla loro anche il libero Monica De Gennaro e la centrale Cristina Chirichella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Conegliano, gara-2 della finale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Sabato 19 aprile

Ore 16.00 Finale playoff scudetto, gara-2: Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-CONEGLIANO VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.