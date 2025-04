Volley femminile, Conegliano batte Milano in gara-1. Non basta una vulcanica Egonu in finale scudetto

Conegliano ha sconfitto Milano per 3-1 (25-17; 24-26; 25-21; 25-13) nella gara-1 della finale scudetto di volley femminile e si porta così subito in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il tricolore). Le Campionesse d’Italia hanno incominciato nel miglior modo possibile l’assalto al settimo titolo consecutivo, mentre le meneghine non sono riuscite a sfatare il tabù della corazzata veneta contro cui hanno perso tutti i precedenti stagionali (Supercoppa Italiana, finale di Coppa Italia, semifinale del Mondiale per Club, due sfide di regular season in Serie A1).

Le Pantere hanno dominato il primo set di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e si sonno issate sul 17-14 nel secondo parziale, ma a quel punto le ragazze di coach Stefano Lavarini sono riuscite a rientrare e a pareggiare i conti. Il sestetto di coach Daniele Santarelli è stato eccellente nel braccio di ferro della terza frazione fino al 19-19, per poi piazzare la zampata risolutrice. Avanti per 2-1 le Campionesse d’Europa hanno tramortito le ospiti in un quarto set a senso unico, dimostrando una maggior caratura tecnica e agonistica.

L’opposto Isabelle Haak ha fatto la differenza, mettendo a segno 27 punti (4 ace). La svedese ha perso il duello a distanza con la bomber Paola Egonu, ma i 33 punti della MVP delle Olimpiadi di Parigi 2024 non sono bastati a Milano per ribaltare il fattore campo. Tra le fila della corazzata veneta si sono distinte anche le schiacciatrici Zhu Ting (17 punti) e Gabi (9) sotto la regia di Joanna Wolosz, 9 punti a testa per le centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr, impeccabile il libero Monica De Gennaro.

Già detto delle 33 marcature di Egonu, non ci sono state altre giocatrici in doppia cifra tra le fila di Milano: la palleggiatrice Alessia Orro (4 punti) non ha ricavato il massimo dai martelli Myriam Sylla (7) e Nika Daalderop (7), 8 punti per la centrale Anna Danesi (3 muri) affiancata in reparto da Hena Kurtagic (3). Si ritornerà in campo sabato 19 aprile (ore 16.00) per gara-2 al Forum di Assago: Conegliano volerà sul 2-0 e si avvicinerà allo scudetto o Milano riuscirà a pareggiare?