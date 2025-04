LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia l’attesissima finale scudetto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Milano, match valido per gara-1 della finale Scudetto della Serie A1 di volley femminile 2024-2025. E’ finalmente giunto il momento dell’atto conclusivo, quello che tutti da inizio stagione stavano aspettando, inizia questa sera una serie che potrebbe essere la più combattuta degli ultimi anni.

Se a inizio stagione ci avessero chiesto quale sarebbe stata secondo noi la finale, in molti avremmo risposto “Conegliano-Milano”, le Pantere andranno a caccia dell’ottavo Scudetto, mentre Milano va incontro ad un primo storico successo. La formazione di coach Santarelli ha dominato la Regular Season, ai quarti di finale ha superato Bergamo (2-0), mentre in semifinale ha avuto la meglio, non senza fatica, contro Novara (3-1). Le ragazze di Lavarini hanno invece concluso la fase regolamentare in seconda posizione, ai quarti di finale ha superato con autorevolezza Vallefoglia (2-0), mentre in semifinale hanno a sorpresa dominato contro Scandicci (3-0). Entrambe le formazioni si sono anche qualificate alla Final Four di Champions League, a dimostrazione dell’ottimo livello mostrato in stagione.

Queste due formazioni si sono affrontare già cinque volte in stagione e in tutte le occasioni Milano non è mai riuscita ad imporsi: 2-3 nella finale di Supercoppa italiana di inizio stagione, e poi una sfilza di 0-3 tra Campionato, Mondiale per club e Coppa Italia. Per lo storico e per quanto dimostrato in stagione Conegliano non può che essere la favorita della vigilia, ma Milano nelle ultime settimane ha dimostrato di poter combattere ad armi pari, sulla carta potrebbe essere la finale più equilibrata degli ultimi anni. Le individualità di spicco non mancano ne da una parte, ne dall’altra, basti pensare che saranno ben 7 le campionesse olimpiche in carica tra Paola Egonu, Miriam Sylla, Alessia Orro, Anna Danesi, Sarah Fahr, Marina Lubian e Monica De Gennaro. Non resta altro che goderci lo spettacolo!

