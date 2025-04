Calendario Conegliano-Milano, finale scudetto volley femminile: date, programma, orari, tv

Conegliano e Milano si affronteranno nella finale scudetto di volley femminile. La corazzata veneta andrà a caccia del settimo tricolore consecutivo (l’ottavo della propria storia), mentre la formazione lombarda inseguirà la sua prima affermazione. Le Pantere non hanno mai perso un atto conclusivo, mentre le meneghine sono state sconfitte proprio dall’Imoco nei precedenti del 2022 e del 2023 (quando il sodalizio era di stanza a Monza).

Conegliano ha vinto tutti i precedenti stagionali: finale di Coppa Italia, finale di Supercoppa Italiana, semifinale del Mondiale per Club, i due incroci della regular season di Serie A1. Milano proverà a sovvertire il pronostico della vigilia e sembra essere in ottima forma dopo essere imposta nelle tre partite disputate contro Scandicci, mentre le Campionesse d’Europa hanno dovuto sudare per chiudere la serie contro Novara in quattro incontri.

Si preannuncia un grande scontro diretto tra gli opposti Paola Egonu e Isabelle Haak. Grandi duelli anche tra le palleggiatrici Alessia Orro e Joanna Wolosz, le schiacciatrici Myriam Sylla e Gabi, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il tutto con tantissima Nazionale sullo sfondo. Va tra l’altro ricordato che le due formazioni si affronteranno anche nella semifinale della Champions League in programma sabato 3 maggio a Istanbul.

La finale scudetto di volley femminile incomincerà mercoledì 16 aprile (ore 20.30) con la gara-1 al PalaVerde di Treviso e proseguirà sabato 19 aprile (ore 16.00) con gara-2 all’Allianz Cloud. Conegliano ospiterà la gara-3 prevista martedì 22 aprile (ore 20.30), mentre l’eventuale gara-4 si giocherà venerdì 25 aprile (orario da definire) nel capoluogo lombardo. L’eventuale bella di spareggio andrà in scena domenica 27 aprile (orario da definire) nella tana dell’Imoco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, finale scudetto di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (le reti precise devono ancora essere definite); in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, FINALE VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 16 aprile, ore 20.30: Gara-1, Conegliano-Milano

Sabato 19 aprile, ore 16.00: Gara-2, Milano-Conegliano

Martedì 22 aprile, ore 20.30: Gara-3, Conegliano-Milano

Venerdì 25 aprile, orario da definire: eventuale Gara-4, Milano-Conegliano

Domenica 27 aprile, orario da definire: eventuale Gara-5, Conegliano-Milano

PROGRAMMA FINALE SCUDETTO VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.