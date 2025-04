Lorenzo Musetti ha ripreso gli allenamenti ieri a Montecarlo: a Pasqua partenza per Madrid

Lorenzo Musetti non potrà festeggiare l’ingresso in top-10 nel Masters1000 di Madrid. I risultati a Barcellona (Spagna), infatti, non hanno permesso al toscano di compiere quel passo che invece ha compiuto il danese Holger Rune, finalista nel torneo catalano e domani sfidante del n.2 del mondo, Carlos Alcaraz.

Tuttavia, la curiosità verte soprattutto sulle condizioni del toscano, grande protagonista nel 1000 di Montecarlo e sconfitto proprio da Alcaraz nella finale anche per via di un infortunio alla coscia destra. Una piccola elongazione che gli ha impedito di dare il 100% contro un avversario straordinario, dopo aver vinto il primo set nell’atto conclusivo.

Lorenzo dovrà ripartire proprio da quel primo parziale giocato splendidamente contro Carlitos. Come riportato dai colleghi di sportmediaset presenti nel Principato, Musetti si è allenato ieri con uno sparring, senza giocare punti: solo palleggio per riprendere la confidenza con la pallina. Il programma si è replicato quest’oggi e domani, nel giorno di Pasqua, è prevista la partenza per Madrid.

Le aspettative del toscano sono quelle di fare bene anche nella capitale spagnola. Da dire però che le condizioni dei campi saranno molto diverse da quelli di Montecarlo dal momento che in Spagna ci sarà una terra rossa molto rapida e più favorevole ai giocatori abili sul cemento. Di sicuro, l’obiettivo di Musetti sarà fare tanti punti tra Madrid e Roma per presentarsi al Roland Garros da top-10 e quindi godendo anche di una posizione da testa di serie migliore.