Sfuma (per ora) la top10 per Lorenzo Musetti: decisivo il gran balzo di Rune a Barcellona

Dopo essere arrivato ad una sola vittoria dall’obiettivo, perdendo poi contro Carlos Alcaraz la finale del Masters 1000 di Montecarlo, Lorenzo Musetti deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con il primo ingresso della carriera tra i migliori dieci giocatori al mondo. Decisiva in tal senso la qualificazione in finale a Barcellona di Holger Rune, che ha superato l’azzurro in classifica negandogli la top10 nella classifica di lunedì 21 aprile.

Il toscano classe 2002, assente nel torneo catalano per una piccola elongazione alla coscia destra, resterà 11° con un distacco di 90 punti dalla decima posizione occupata dal russo Daniil Medvedev. Nelle prossime settimane il tennista carrarino avrà comunque altre occasioni per ritoccare il suo best ranking ed entrare tra i primi 10, avendo tutto sommato non troppi punti in scadenza almeno fino alla stagione sull’erba.

Il numero due d’Italia potrebbe attaccare la top10 già a Madrid, sfruttando anche il probabile crollo di Andrey Rublev (attuale n.8 al mondo) che dovrà provare a difendere il titolo ottenuto nel 2024 nella capitale spagnola. Da monitorare però gli inseguitori di Musetti, a partire dagli americani Tommy Paul (-40 dal nostro portacolori) e Ben Shelton (in finale a Monaco di Baviera) oltre al francese Arthur Fils e al terraiolo norvegese Casper Ruud.