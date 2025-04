LIVE Sonego-Kecmanovic, ATP Madrid in diretta: esordio complicato per il piemontese contro il solido serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti al match tra l’italiano Lorenzo Sonego e il serbo Miomir Kecmanovic, valido per il 1° turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2025.

Dopo l’eccelso percorso agli Australian Open, culminato con la sconfitta ai quarti di finale contro Ben Shelton, Lorenzo Sonego è incappato in numerose e sonore sconfitte. Soltanto due le vittorie dopo il primo Slam stagionale per l’azzurro, con ben nove partite non portate a casa. Quest’oggi Lorenzo debutta a Madrid, torneo dove non si è mai spinto oltre il secondo turno. Sulla sua strada il serbo Miomir Kecmanovic, giocatore numero 47 del mondo che nell’arco degli anni ha dovuto affrontare numerose volte, fin dai tempi degli ITF. Il balcanico si è già reso protagonista della stagione tennistica attuale, vincendo il Delray Beach Open a febbraio, sconfiggendo in finale lo spagnolo Davidovich-Fokina (3-6, 6-1, 7-5).

I precedenti dicono 3-2 in favore di Lorenzo Sonego, con il primo incontro disputato nel 2019. In quell’occasione, i due giocatori si contesero il trofeo dell’ATP 250 di Antalya, con il torinese che trionfò in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1. Gli unici due successi di Kecmanovic risalgono al 2022, anno dove Miomir si impose nei sedicesimi di finale degli Australian Open e negli ottavi di Rio de Janeiro. Sonego può approcciare fiducioso il match odierno, dato che negli ultimi due scontri è risultato lui il vincitore, prevalendo sul cemento di Indian Wells e sull’erba di Halle l’anno scorso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Sonego e Miomir Kecmanovic, valido per i sessantaquattresimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid. La partita è fissata come seconda del programma sull’Arantxa Sanchez Stadium, subito dopo l’incontro tra Belinda Benic e Clara Tauson, che comincierà alle 11:00, vi aspettiamo!