MotoGP, Bagnaia dà un segnale ed è 2° dietro Alex Marquez nel venerdì di Jerez

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche della MotoGP, valide per il Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Jerez, al termine dei 60 minuti della sessione, la migliore prestazione è stata fatto segnare da Alex Marquez che, con la sua Ducati del Team Gresini, ha terminato la prova con il crono di 1:35.991, garantendosi l’accesso al Q2 di domani.

Lo spagnolo aveva iniziato la prova con una caduta in curva 5 causando una bandiera rossa, ma nonostante l’errore è comunque riuscito a concludere la prova in testa. Seconda posizione per un ottimo Francesco Bagnaia che dà segnali positivi in vista della giornata di domani. Il centauro della Ducati Ufficiale ha firmato il crono di 1:36.094, con un distacco di 0.103 da Alex Marquez. Interessante anche il passo sulla lunga distanza di ‘Pecco’, anche se servirà compiere un ulteriore passo avanti nelle ultime libere che precederanno le qualifiche.

Terza piazza per Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team) che accede al Q2 migliorando le prestazioni della FP1 e fermandosi a 162 millesimi dalla vetta. Solo quarto Marc Marquez (Ducati Ufficiale) che ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo cronometrato: per lui un gap di 0.267 dal fratello, ma la consapevolezza di avere ancora del margine nel taschino. Il leader del mondiale ha anticipato la Yamaha di Fabio Quartararo, vittima di una caduta a 14 minuti dalla conclusione della prova.

Sesta casella per Fermin Aldeguer (Gresini Racing MotoGP), settima per Johann Zarco (LCR Honda). In ottava posizione si piazza, invece, Pedro Acosta (Red Bull KTM) con il crono di 1:36.630. Penultimo qualificato al Q2 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team) che proverà domani a conquistare una buona posizione in griglia. Conclude la top 10 Joan Mir (Castrol Honda Team).

Più staccati gli altri italiani: 12° Marco Bezzecchi (Aprilia) a 8 decimi, 18° Luca Marini (Honda) a 1.086, 19° Enea Bastianini (KTM) a 1.197, 22° Lorenzo Savadori (Aprilia, sostituisce l’infortunato Jorge Martin) a 1.874.