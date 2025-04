Griglia di partenza MotoGP, GP Spagna 2025: Quartararo rinasce ed è in pole! Bagnaia in prima fila per 3 millesimi

Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Spagna: si è corso a Jerez, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 27 aprile.

La pole position per entrambe le gare viene arpionata dal transalpino Fabio Quartararo, primo con il crono di 1:35.610, il quale distanzia di appena 0.033 lo spagnolo Marc Marquez, secondo, e di 0.145 l’azzurro Francesco Bagnaia, terzo, il quale acciuffa la prima fila.

Così gli altri italiani in Q2: quinta posizione per Franco Morbidelli, ottava piazza per Fabio Di Giannantonio, 11ma per Marco Bezzecchi. Si fermano in Q1, invece, Luca Marini, 16°, Enea Bastianini, 18°, e Lorenzo Savadori, 22°. Saranno 23 i piloti in gara domani.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SPAGNA 2025 MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO (YAMAHA) Q2

2 93 Marc MARQUEZ (DUCATI) Q2

3 63 Francesco BAGNAIA (DUCATI) Q2

4 73 Alex MARQUEZ (DUCATI) Q2

5 21 Franco MORBIDELLI ITA (DUCATI) Q2

6 12 Maverick VIÑALES (KTM) Q2

7 54 Fermin ALDEGUER (DUCATI) Q2

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO (DUCATI) Q2

9 36 Joan MIR (HONDA) Q2

10 5 Johann ZARCO (HONDA) Q2

11 72 Marco BEZZECCHI (APRILIA) Q2

12 37 Pedro ACOSTA (KTM) Q2

13 33 Brad BINDER (KTM) Q1

14 43 Jack MILLER (YAMAHA) Q1

15 79 Ai OGURA (APRILIA) Q1

16 10 Luca MARINI (HONDA) Q1

17 25 Raul FERNANDEZ SPA (APRILIA) Q1

18 23 Enea BASTIANINI (KTM) Q1

19 41 Aleix ESPARGARO’ (HONDA) Q1

20 7 Augusto FERNANDEZ (YAMAHA) Q1

21 35 Somkiat CHANTRA (HONDA) Q1

22 32 Lorenzo SAVADORI (APRILIA) Q1

23 42 Alex RINS (YAMAHA) Q1

CLASSIFICA Q2 GP SPAGNA 2025 MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’35.610 7 8 292.6

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’35.643 2 7 0.033 0.033 295.0

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’35.755 6 8 0.145 0.112 298.3

4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’35.758 6 8 0.148 0.003 296.7

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’35.828 6 8 0.218 0.070 298.3

6 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’35.852 6 7 0.242 0.024 295.8

7 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’35.978 6 8 0.368 0.126 295.8

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’36.054 6 9 0.444 0.076 298.3

9 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’36.161 7 8 0.551 0.107 295.8

10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’36.207 5 7 0.597 0.046 296.7

11 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’36.217 6 9 0.607 0.010 297.5

12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.340 6 7 0.730 0.123 300.0

CLASSIFICA Q1 GP SPAGNA 2025 MOTOGP

1 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’36.284 6 6 294.2

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’36.451 7 9 0.167 0.167 298.3

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.584 6 8 0.300 0.133 296.7

4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’36.630 2 8 0.346 0.046 292.6

5 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’36.700 7 9 0.416 0.070 295.0

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’36.730 7 8 0.446 0.030 291.1

7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’36.759 6 8 0.475 0.029 294.2

8 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’36.827 3 8 0.543 0.068 297.5

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1’36.981 6 6 0.697 0.154 291.8

10 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.004 6 9 0.720 0.023 292.6

11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’37.827 3 8 1.543 0.823 292.6

12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.062 3 4 1.778 0.235 295.8

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.977 2 2 2.693 0.915 289.5