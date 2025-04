Inter-Cagliari 3-1, i neroazzurri riallungano in testa alla Serie A. La Juventus vince in casa

Oggi si sono giocati tre anticipi validi per la 32ma giornata della Serie A. L’Inter ha sconfitto il Cagliari per 3-1 di fronte al proprio pubblico di San Siro: Arnautovic e Lautaro Martinez hanno lanciato i Campioni d’Italia nei primi ventisei minuti, Piccoli ha accorciato le distanze in avvio di ripresa ma Bisseck ha fissato il risultato al 55′. Gli uomini di Inzaghi allungano in testa alla classifica generale con sei punti di vantaggio sul Napoli, che sarà chiamato a rispondere contro l’Empoli.

La Juventus ha battuto il Lecce per 2-1 e si è riportata provvisoriamente in terza posizione, a +1 sull’Atalanta, a +2 sul Bologna e a +3 sulla Lazio, che giocheranno domani: scontro diretto tra la Dea e i felsinei, mentre i biancocelesti saranno impegnati nel derby con la Roma. Decisivi i gol di Koopmeiners al 2′ e Yildiz al 33′, all’87mo minuto Baschirotto ha segnato per i salentini.

Il Venezia ha battuto il Monza per 1-0 con il gol di Fil al 77′, ributtandosi nella lotta per la salvezza: i lagunari sono penultimi alla pari con l’Empoli, a -2 dal Lecce e a -3 dal Parma, mentre i brianzoli sono sempre più ultimi e ormai indirizzati verso la retrocessione. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati odierni e la classifica di Serie A.

RISULTATI SERIE A OGGI

Venezia-Monza 1-0

Inter-Cagliari 3-1

Juventus-Lecce 2-1

CLASSIFICA SERIE A

Inter 71*, Napoli 65, Juventus 59*, Atalanta 58, Bologna 57, Lazio 55, Roma 53, Fiorentina 52, Milan 51*, Torino 40, Udinese 40*, Genoa 38, Como 33, Verona 31, Cagliari 30*, Parma 27, Lecce 26*, Empoli 24, Venezia 24*, Monza 15*. *= 1 partita in più.