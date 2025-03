Motocross, GP Sardegna 2025: programma, orari MXGP e MX2

Dopo una settimana di riposto torna di prepotenza il Mondiale di motocross 2025 e lo fa con un delle tappe più attese dell’intero calendario: stiamo parlando del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del calendario. Si correrà, come tradizione, sul tracciato di Riola Sardo (05-06 aprile) per un fine settimana di capitale importanza per l’intera stagione. La pista della regione del Campidano di Oristano ci confermerà quanto visto nelle prime uscite, o ci proporrà nuovi scenari?

Arriviamo all’appuntamento sardo con Tim Gajser che inizia già a scavare un solco interessante nella classifica di MXGP. Per lo sloveno della Honda 167 punti contro i 138 di Romain Febvre, quindi terzo Maxime Renaux con 121, davanti a Lucas Coenen con 107.

Nella MX2, invece, comanda Liam Everts ma con sole 3 lunghezze di margine su Simon Laengenfelder, quindi terzo Kay de Wolf a -5. Equilibrio totale, confermato dal quarto posto di Andrea Adamo, quarto con 124 punti e il quinto di Thibault Benistant con 111.

CALENDARIO GP SARDEGNA MOTOCROSS 2025

Sabato 5 aprile

Ore 16.35 Qualifying Race MX2 a Riola Sardo

Ore 17.20 Qualifying Race MXGP a Riola Sardo

Domenica 7 aprile

Ore 13.15 gara-1 MX2 a Riola Sardo

Ore 14.15 gara-1 MXGP a Riola Sardo

Ore 16.10 gara-2 MX2 a Riola Sardo

Ore 17.10 gara-2 MXGP a Riola Sardo