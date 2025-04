MXGP, Tony Cairoli sostituirà Mattia Guadagnini nel GP del Trentino

Una rinuncia e un gradito ritorno. La notizia è di alcuni giorni fa e ci si riferisce a Mattia Guadagnini. Il centauro nostrano della Ducati, in MXGP (la classe regina del Motocross), ha rimediato un infortunio in allenamento: sei costole fratturate, riportando anche un trauma polmonare e trascorrendo alcuni giorni in ospedale.

“Il pilota ufficiale dell’Aruba.it-Ducati Factory MX Team ha avuto un incidente durante una sessione di allenamento in Sardegna in vista del round MXGP di Riola Sardo. Immediatamente assistito dai membri del team in pista, Mattia è stato poi trasportato in ambulanza all’Ospedale di Oristano e sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato sei fratture nette alle costole sinistre oltre a varie contusioni, ma senza gravi complicazioni“, il testo del comunicato della squadra.

Per questo motivo, in vista del prossimo fine-settimana a Riola Sardo ci sarà solo lo svizzero Jeremy Seewer a tenere alti gli onori della Casa di Borgo Panigale. Tuttavia, nel week end successivo ad Arco di Trento (12-13 aprile), vi sarà un’apparizione piuttosto gradita. In sella alla Desmo450 MX, il team Aruba.it Ducati Factory MX Team schiererà al fianco dell’elvetico Tony Cairoli.

Il nove-volte iridato tornerà nel campionato del mondo, dopo l’esperienza nel GP d’Olanda dell’anno scorso ad Arnhem, su un tracciato che l’ha visto spesso vittorioso, ricordando l’ultima affermazione nel 2021. Da capire se la presenza di Cairoli ci sarà anche altrove. La scelta dell’appuntamento trentino si giustifica anche per i numerosi test effettuati dal siciliano al “Ciclamino”.

“Ho accettato con entusiasmo la richiesta di Ducati di correre in MXGP a Pietramurata in sostituzione di Mattia Guadagnini, a cui faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione. Anche se non era previsto che io tornassi a correre così presto quest’anno, sfrutterò questi pochi giorni che mi separano dal GP del Trentino per allenarmi e farmi trovare nelle migliori condizioni il 12 e 13 aprile. Sarà anche l’occasione perfetta per salutare tutti i tifosi miei e di Ducati in occasione del lancio della Desmo450 MX di serie“, le sue parole.