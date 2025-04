LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: test importante per un rinnovato Setterosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2025, debutta il Setterosa nella competizione.

Lasciate alle spalle le Olimpiadi di Parigi 2024, il Setterosa é pronto per affrontare il primo impegno della stagione: la fase finale di World Cup 2025, si inizia contro la Grecia con un gruppo ampiamente rinnovato. La squadra italiana è atterrata martedì scorso in Cina. Un lungo volo di 24 ore, con scalo a Pechino e arrivo a Chengdu. Con un fuso orario di sei ore dall’Italia, le prime giornate di questa trasferta sono servite alla squadra per ambientarsi. Se il Setterosa dovesse vincere contro la Grecia, sabato 19 aprile, alla vigilia di Pasqua, affronteranno la semifinale contro la vincente di Olanda-Giappone.

La rosa azzurra del Setterosa: Convocate Veronica Gant, Francesca Colletta, Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Olimpia Sesena, Chiara Ranalli e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria (Rapallo Pallanuoto), Beatrice Cassarà, Carlotta Meggiato e Alessia Millo (Plebiscito Padova), Sofia Giustini (Sabadell).

