Pallanuoto femminile, il Setterosa impegnato in World Cup con un occhio ai Mondiali

Si terrà a Chengdu, in Cina, da venerdì 18 a domenica 20 aprile, la Super Final della World Cup 2025 di pallanuoto femminile: nel tabellone ad otto squadre, che prevede la formula ad eliminazione diretta, sarà al via anche il Setterosa del commissario tecnico Carlo Silipo.

Sarà un’ottima occasione per le azzurre per sperimentare ancora una volta, prima dei Mondiali della prossima estate, il nuovo regolamento tecnico introdotto da World Aquatics, che favorisce lo spettacolo e la rapidità di gioco. Le novità in questione sono già state sperimentate nel girone di qualificazione.

Nel settore femminile le principali novità riguardano la durata dell’esclusione temporanea, che è diminuita da 20″ a 15″, e la durata del secondo possesso, che è passato anch’esso da 20″ a 15″. E’ stato introdotto, inoltre, il Challenge: ogni allenatore ha la possibilità di ricorrere al VAR in caso di decisione arbitrale contestata.

Nella distinta di gara potranno essere inserite al massimo 14 atlete, con un massimo di 12 giocatrici di movimento, oltre ad un minimo di 1 ed un massimo di 2 portieri: ogni squadra dovrà iniziare la gara con un portiere in acqua, ma non sarà poi obbligatorio schierarne uno dopo il via del match.