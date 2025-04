Hockey ghiaccio, scattano i Mondiali di Prima Divisione: l’Italia vuole tornare in Top Division

Siamo giunti al via ufficiale del Mondiale Divisione I Gruppo A, che si disputerà in Romania dal 27 aprile al 3 maggio prossimi. Ci attende un programma ricchissimo e compresso che eleggerà la squadra che potrà salire di categoria e, quindi, raggiungere la Top Division. L’Italia, dopo anni nella “Serie B” dell’hockey ghiaccio, vuole tornare ai piani alti.

Quali saranno le rivali della formazione guidata dall’head coach finlandese Jukka Jalonen? Saranno cinque e, nello specifico, stiamo parlando di Giappone, Ucraina, Polonia, Gran Bretagna e Romania.

Quale sarà il programma degli Azzurri? Il primo impegno sarà domenica 27 aprile alle ore 11.30 contro il Giappone (diretta in streaming su RaiPlay), quindi si tornerà in azione lunedì 28 aprile sempre alle ore 11.30 contro l’Ucraina (diretta su Raisport e in streaming su Raiplay). Terzo impegno mercoledì 30 aprile alle ore 15.00 contro la Polonia (diretta su Raisport e in streaming su Raiplay), quindi di nuovo sul ghiaccio giovedì primo maggio alle ore 11.30 contro la Gran Bretagna (diretta su Raisport e in streaming su Raiplay), mentre il programma si chiuderà contro i padroni di casa della Romania nella giornata di sabato 3 maggio alle ore 15.00 (diretta su Raisport e in streaming su Raiplay).

LA NAZIONALE ITALIANA

Portieri

FADANI Davide (HC Ambrì Piotta – NLA / Bellinzona Snakes – Swiss League), RIGONI Rudy (HC Merano – AlspHL), SMITH Jake (Esbjerg Energy – Danimarca) – CLARA Damian (riserva a casa)

Difensori

DI PERNA Dylan, SEED Jason, SPORNBERGER Peter (HC Bolzano – ICEHL), GLIRA Daniel, ZANATTA Luca (HC Val Pusteria – ICEHL), LARKIN Thomas, TRIVELLATO Alex (Schwenninger Wild Wings – DEL), DI TOMASO Gregory (SG Cortina – AlpsHL), GIOS Gregorio (Asiago Hockey – ICEHL), PIETRONIRO Phil (Rytiri Kladno – Extraliga ceca)

Attaccanti

BRUNNER Pascal, FRIGO Luca, GAZLEY Dustin, MANTENUTO Daniel, SALINITRI Anthony (HC Bolzano – ICEHL), DELUCA Ivan, FRYCKLUND Mikael, MANTINGER Matthias, PURDELLER Tommy (HC Val Pusteria – ICEHL), GENNARO Matteo, IERULLO Alex, MISLEY Bryce (Asiago Hockey – ICEHL), KOSTNER Diego (HC Ambrì-Piotta – NLA), SARACINO Nick (HC Bolzano/Asiago Hockey – ICEHL), ZANETTI Marco (HC Lugano – NLA)

Coaching staff

JALONEN Jukka (head coach), DE BETTIN Giorgio, MAIR Stefan, SCANDELLA Diego (assistant coaches), TRAGUST Thomas (goalie coach), KADAR Mike (preparatore atletico)