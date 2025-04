Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per i Mondiali Divisione I in Romania

La scadenza si avvicina. Dal 27 aprile al 3 maggio a Sfantu Gheorghe, in Romania, la Nazionale italiana di hockey ghiaccio torna in scena in occasione dell’impegno nel Gruppo A dei Mondiali Divisione I. La formazione tricolore sarà composta da 23 elementi: 3 portieri, 8 difensori e 12 attaccanti.

Gli azzurri faranno il loro esordio il 27 aprile contro il Giappone e il giorno seguente saranno chiamati alla sfida contro l’Ucraina. Il 30 aprile i nostri portacolori affronteranno la Polonia, prima di vedersela il 1° maggio contro la Gran Bretagna. Il sipario calerà il 3 maggio contro i padroni di casa della Romania.

Nel gruppo nostrano non saranno disponibili i difensori Gregorio Gios e Peter Spornberger, così come gli attaccanti Pascal Brunner, Ivan Deluca, Matteo Gennaro ed Anthony Salinitri. Da capire la condizione della squadra italiana e quale sarà il livello di gioco che saprà esprimere.

Di seguito i convocati:

CONVOCATI ITALIA MONDIALI HOCKEY DIVISIONE I 2025

Portieri

FADANI Davide (HC Ambrì Piotta – NLA / Bellinzona Snakes – Swiss League), SMITH Jake (Esbjerg Energy – Danimarca) – CLARA Damian (San Diego Gulls -AHL)

Difensori

DI PERNA Dylan, SEED Jason (HC Bolzano – ICEHL), GLIRA Daniel, ZANATTA Luca (HC Val Pusteria – ICEHL), LARKIN Thomas, TRIVELLATO Alex (Schwenninger Wild Wings – DEL), DI TOMASO Gregory (SG Cortina – AlpsHL), PIETRONIRO Phil (Rytiri Kladno – Extraliga ceca)

Attaccanti

FRIGO Luca, GAZLEY Dustin, MANTENUTO Daniel (HC Bolzano – ICEHL), FRYCKLUND Mikael, MANTINGER Matthias, PURDELLER Tommy (HC Val Pusteria – ICEHL), IERULLO Alex, MISLEY Bryce (Asiago Hockey – ICEHL), KOSTNER Diego (HC Ambrì-Piotta – NLA), TEDESCO Daniel (Guildford Flames – EIHL), SARACINO Nick (HC Bolzano/Asiago Hockey – ICEHL), ZANETTI Marco (HC Lugano – NLA)