LIVE Inter-Bayern Monaco, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: si parte dal 2-1 dell’andata

Otto giorni fa, in terra teutonica, è stata l’Inter di Simone Inzaghi a prevalere sul Bayern Monaco di Vincent Kompany, grazie prima alla prodezza di Lautaro Martinez, e poi al fiuto del gol del subentrato Davide Frattesi. In mezzo, c’era stato il momentaneo pareggio tedesco, firmato Thomas Muller, veterano alla sua ultima stagione in maglia bavarese. I nerazzurri devono dunque amministrare il risultato di 2-1 se vogliono ambire alla semifinale contro il Barcellona di Yamal e compagni, la quale manca dal 2010, anno del Triplete. Il supporto non mancherà, dati gli oltre 70000 spettatori, pronti a spingere la squadra in un San Siro caldo e rovente.

Visto il triplice impegno (Serie A, Coppa Italia, Champions League), Inzaghi ha dovuto far rifiatare vari elementi importanti della sua rosa sabato contro il Cagliari, quali Acerbi, Mkhitaryan e Pavard. Tuttavia, questa sera in campo ci saranno quasi tutti i migliori, compreso Dimarco, assente nella gara d’andata per infortunio. Ancora ai box Zielinski e Dumfries, fermi da oltre un mese. Il tecnico piacentino schiera Sommer tra i pali, Pavard, Acerbi e Bastoni nella solita difesa a tre, Darmian e Dimarco sulle fasce, Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan in mezzo al campo. Redini dell’attacco affidate alla Thu-la (Thuram, Lautaro).

Situazione totalmente diversa e drammatica in casa Bayern, causa le indisponibilità di Davies, Ito, Upamecano, Musiala e Neuer, quest’ultimo partito con la squadra per dar supporto ai compagni. Kompany ritrova tuttavia il centrocampista Pavlovic e l’ex esterno juventino Coman. L’allenatore belga si affida al giovane Urbig tra i pali, con difesa a quattro composta da Laimer, Kim Min-jae, Dier e Stanisic. Centrocampo a due d’esperienza, formato da Joshua Kimmich e Leon Goretzka. Harry Kane unica punta, supportato da Olise, Sané e Muller.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.Inzaghi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All.Kompany.

