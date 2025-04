Inter-Bayer Monaco 2-1, Lautaro e Frattesi trascinano i neroazzurri nei quarti di Champions League

L’Inter ha sconfitto il Bayern Monaco per 2-1 nell’andata dei quarti di finale della Champions League, imponendosi nella tana dei bavaresi e portandosi in una situazione di vantaggio in vista della sfida di ritorno che si giocherà settimana prossima allo Stadio San Siro di Milano. I Campioni d’Italia sono riusciti a imporsi in trasferta, passando in vantaggio sul finire del primo tempo con Lautaro Martinez e poi trovando la rete risolutrice con Frattesi nel finale, dopo che Muller aveva trovato la via del pareggio.

Nell’altra partita di serata l’Arsenal ha sconfitto il Real Madrid con un sonoro 3-0 di fronte al proprio pubblico: la doppietta di Rice e la rete di Merino nella ripresa hanno permesso agli inglesi di avvicinarsi ai quarti, ma la squadra di Carlo Ancelotti ha tutte le carte in regola per cercare il ribaltone in casa nella sfida di ritorno.

LA CRONACA DI INTER-BAYERN MONACO

Inzaghi si affida al 3-5-2 con Sommer tra i pali protetto da Pavard, Acerbi e Bastoni; chiavi del centrocampo affidate a Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, con Darmian e Carlos Augusto sugli esterni; tandem d’attacco composto da Lautaro Martinez e Thuram. Kompany replica con il 4-2-3-1: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Goretzka, Kimmich; Olise, Guerreiro, Sané; Kane.

I ritmi sono alti fin dall’inizio e sono i padroni di casa a impostare il gioco, che pressano alto e al 7′ vanno vicini al gol con un mancino a giro di Olise. Al 14′ Kane non riesce a dare forza al colpo di testa, poi Olise si scatena con un altro mancino e poi imbecca Guerreiro, il cui tiro viene parato in due tempi da Sommer. L’Inter soffre e il Bayern Monaco sfiora il vantaggio al 26′, quando Kane colpisce il palo da eccellente posizione dopo l’ennesima giocata di Olise.

I neroazzurri riescono a riemergere soltanto al 31′, quando Carlos Augusto si fa vedere con il suo mancino: palla all’esterno della rete. Gli ospiti iniziano a prendere fiducia e al 38′ vanno a segno al termine di una splendida azione, culminata con il tacco di Thuram per Lautaro, che con uno splendido esterno spedisce la palla all’incrocio. Inter in vantaggio per 1-0 all’intervallo dopo trenta minuti in autentica apnea.

I Campioni d’Italia iniziano meglio la ripresa e al 56′ Lautaro si rende nuovamente pericoloso su sponda di Thuram, ma la sua rasoiata è centrale. Guerreiro si fa minaccioso con una sassata di poco sopra la traversa al 64′. L’Inter soffre negli ultimi dieci minuti: Kane spedisce di poco a lato all’80’, Muller viene murato all’82’, e tre minuti più tardi Laimer rimanda in mezzo per Muller, che riesce così a pareggiare.

I bavaresi sembrano poter trovare il colpo del ko e invece sono i ragazzi di Inzaghi a trovare il gol della vittoria all’88mo minuto: Barella lancia Carlos Augusto in profondità, va sul fondo, cross in mezzo, Frattesi arriva sulla palla a regala un successo pesantissimo all’Inter.