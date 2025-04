LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si parte con una cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi. L’edizione 2025 della storica corsa a tappe, la numero 64, inizia oggi e si concluderà sabato 12 con l’arrivo ad Eibar. Gli appassionati potranno gustarsi una battaglia di sei giorni in cui si attendono grandi emozioni e colpi di scena a ripetizione.

Si parte dalla prova contro il tempo. La corsa inizia con la tappa a cronometro Vitoria Gasteiz-Baskonia Alaves, 16,5 chilometri la lunghezza del percorso. I corridori iniziano in pianura, affrontano l’Arzubiaga, terza categoria di 0,9 chilometri al 2,4% di pendenza media e, dopo una parte ondulata, si proiettano verso il traguardo.

Ci sarà tempo e modo per recuperare l’eventuale distacco accumulato, importante però partire bene e, in ottica lotta per la classifica generale, inviare fin da subito chiari segnali sui rapporti di forza esistenti nei confronti dei diretti rivali.

Da seguire con particolare attenzione la prova del portoghese Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG, principale candidato al successo finale nei pronostici della vigilia. Nel novero dei papabili candidati all’alta classifica sembrano pronti a vivere una giornata importante il danese Mattia Skjelmose della Lidl-Trek e lo statunitense Brandon McNulty della UAE Team—Emirates XRG, campioni nazionali a cronometro nei rispettivi paesi. In ottica vittoria di tappa potrebbero essere clienti insidiosi il neozelandese Finn Fisher-Black della Red Bull – BORA – hansgrohe ed il francese Bruno Armirail della Decathlon AG2R La Mondiale Team.

La partenza della corsa è prevista alle 14:15. Vedremo a fine giornata chi avrà stabilito il miglior tempo e sarà il primo ad indossare la maglia di leader della classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!