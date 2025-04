Giro delle Fiandre femminile 2025: terza affermazione per Lotte Kopecky. Sesta Letizia Borghesi

Dopo Tadej Pogacar ecco ancora la maglia iridata che brilla in quel di Oudenaarde. Anche al Giro delle Fiandre femminile si impone la campionessa del mondo: si tratta della padrona di casa Lotte Kopecky che diventa recordwoman di vittorie nella Ronde, con i suoi tre successi.

In casa Italia purtroppo il colpo di scena arriva presto: prima parte di gara ricca di tensione, con molte cadute. La peggiore è toccata ad Elisa Longo Borghini: la campionessa tricolore è stata costretta al ritiro anzitempo.

Al comando si è formato un drappello di sette atlete: le olandesi Nicole Steigenga (AG Insurance – Soudal Team) e Britt De Grave (DC Group Pro Cycling Team), le tedesche Franziska Braube (CERATIZIT Pro Cycling Team) e Romy Kasper (Human Powered Health), la francese Alison Avoine (St Michel – Preference Home – Auber93 WE), la britannica April Tacey (Team Coop – Repsol) e l’irlandese Aoife O’Brien (DAS – Hutchinson).

Il ritmo del plotone però non ha lasciato andare le fuggitive della prima ora, con Steigenga ultima a resistere. SD Worx – Protime in superiorità numerica sul finale, ma con una Lorena Wiebes in difficoltà sul Kruisberg. Un drappello di una ventina di atlete è rimasto davanti in vista dell’ultima accoppiata Oude Kwaremont – Paterberg.

L’allungo di Lotte Kopecky è stato fondamentale per sgancare un gruppetto di quattro atlete: con lei Niewiadoma, Ferrand-Prevot e Lippert, mentre l’ultima ad arrendersi è stata una coriacea Letizia Paternoster. Le quattro si sono andate a giocare il successo allo sprint dove Kopecky non ha lasciato scampo, battendo Ferrand-Prevot e Lippert. Sesta piazza per un’eccellente Letizia Borghesi.