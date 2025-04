Filippo Ganna dopo il Fiandre: “Ho fatto il mio lavoro, ma le gambe non hanno risposto come pensavo”

Forse ci si aspettava di più, ma questa non era sicuramente la corsa per lui. Filippo Ganna si mette alle spalle il Giro delle Fiandre con una gara da protagonista chiusa all’ottavo posto, con una volata perentoria per regolare il gruppo.

Le parole del piemontese all’arrivo: “Il leader doveva essere Magnus Sheffield, io ho provato ad anticipare. Abbiamo speso tante energie, Magnus è anche caduto. Adesso ho bisogno di recuperare in vista della Roubaix”.

La sua azione: “Mi sono voluto portare avanti per gestire lo sforzo in vista dei muri, ho sofferto parecchio oggi e le gambe non hanno risposto come pensavo. Comunque sono riuscito a combattere al meglio sul finale”.

Andando a guardare lo schema della Ineos Grenadiers, che sul finale non ha avuto nessuno davanti: “Ho seguito al meglio la tattica della squadra, ho svolto al meglio il mio lavoro”.