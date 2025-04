LIVE Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa per velocisti resistenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa valida per il Giro d’Abruzzo 2025, corsa organizzata da RCS Sport tornata nel calendario di ciclismo lo scorso anno, in sostituzione del Giro di Sicilia. Nella giornata di oggi, martedì 15 aprile, i corridori si cimenteranno in un percorso di 151 chilometri con partenza da Scerni ed arrivo a Crecchio.

Si tratterà di una frazione particolarmente congegnale ai velocisti più resistenti, anche se l’inizio sarà tutto sommato tranquillo. Non si segnalano particolari asperità infatti nei primi 50 km, preludio della salito di Bocca di Valle, unico ed impegnativo GPM della tappa, situato esattamente ad 80 km dall’arrivo. Successivamente i ciclisti passeranno in rassegna una serie di saliscendi, prima di arrivare alla sezione finale: 1300 metri in cui la pendenza media toccherà il 7,4%, per poi addolcirsi proprio nelle ultime battute.

Ricordiamo che al Giro d’Abruzzo prenderanno parte due squadre del World Tour, undici formazioni Continental e cinque formazioni Professional.

Ricordiamo che al Giro d'Abruzzo prenderanno parte due squadre del World Tour, undici formazioni Continental e cinque formazioni Professional.