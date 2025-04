Giro d’Abruzzo 2025: la startlist e chi parteciperà. Due le formazioni del World Tour

È quasi tutto pronto per il Giro D’Abruzzo 2025, corsa organizzata da RCS Sport in programma dal 15 al 18 aprile. Si tratta di un appuntamento primaverile di grande rilievo, in quanto offre ampio spazio non solo ai corridori più giovani, ma anche a quelli che al momento stanno faticando ad emergere.

La competizione rappresenta in tal senso uno step importante in vista del grande appuntamento del Giro d’Italia, quest’anno pianificato da venerdì 9 maggio a domenica 1 giugno. Stando alla startlist, il gruppo di atleti comprenderà due formazioni del World Tour, undici team Continental e cinque compagini Professional.

Ricordiamo che il vincitore raccoglierà l’eredità di Alexey Lutsenko, grande trionfatore della scorsa edizione. Di seguito la start list provvisoria.

GIRO D’ABRUZZO 2025: LA STARTLIST PROVVISORIA

ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY

1 BENNETT George

2 EDINGER Roei

3 FAINGEZICHT Emry

4 KRETSCHY Moritz

5 TARLING Luke Finlay

6 WATTS Kiaan

7 WILLIAMS Stephen

BIESSE – CARRERA – PREMAC ✓

11 DATI Tommaso

12 AGOSTINACCHIO Filippo

13 ARRIGHETTI Nicolò

14 BESSEGA Tommaso

15 BICELLI Michele

16 GRIMOD Etienne

17 GRUSZCZYNSKI Filip

GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA

21 PEZZO ROSOLA Kevin

22 BIEHL Kevin

23 BORTOLUZZI Giovanni

24 BOSIO Tommaso

25 DAFFINI Michele

26 LOCK Dennis

27 REMELLI Cristian

GRAGNANO SPORTING CLUB ✓

31 CATALDO Lorenzo

32 BOSCHI Lorenzo

33 DE TOTTO Andrea

34 LUCCA Simone

35 NINCI Alessio

36 PICCINI Mattia

37 RIGATTI Tommaso

INTERMARCHÉ – WANTY

41 MEINTJES Louis

42 COLLEONI Kevin

43 DOCKX Gilles

44 FAURE PROST Alexy

45 IMAMURA Shunsuke

46 MULLER Tobias

47 PETILLI Simone

JCL TEAM UKYO

51 KOISHI Yuma

52 ARAYA Zeray Nahom

53 D’AMATO Andrea

54 FANCELLU Alessandro

55 KAMADA Koki

56 MASUDA Nariyuki

57 RACCANI Simone

MBH BANK BALLAN CSB ✓

61 NOVÁK Pavel

62 BRACALENTE Diego

63 CASALINI Gabriele

64 CRETTI Luca

65 MASCIARELLI Lorenzo

66 TAKÁCS Zsombor

67 VALENT Márk

MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE

71 PARRAVANO Francesco

72 CANTONI Andrea

73 CARRO’ Simone

74 GRANGER Ben

75 KELLY Adam

76 KINGSTON Matthew

77 SPREAFICO Matteo

MONZON – INCOLOR – GUB

81 BELOHVOSCIKS Kristians

82 ARON Victor-Alexandru

83 CHUNG KI Ngai

84 MALINEN Sampo

85 MILITELLO Jacopo

86 TAGLIANI Filippo

87 WILLIAMS Tom

PETROLIKE

91 PONOMAR Andrii

92 CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro

93 CAMARGO PINEDA Yeferson Cebastian

94 D’AIUTO Filippo

95 GALIMBERTI Lorenzo

96 O BRIEN Killian

97 PESCHI Lorenzo

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

101 DE LA CRUZ MELGAREJO David

102 BAX Sjoerd

103 CALZONI Walter

104 HOWSON Damien Craig

105 PARISINI Nicolò

106 PIDCOCK Joseph

107 VANHOUCKE Harm

S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK

111 BASEGGIO Matteo

112 BASSO Davide

113 BONALDO Kevin

114 GUZZO Federico

115 PALOMBA Marco

116 SCARSO Andrea

117 ZURLO Matteo

SOLUTION TECH VINI FANTINI ✓

121 CONTI Valerio

122 BALMER Alexandre

123 GONZÁLEZ Roberto

124 MEO Felix James

125 SAMUDIO CARRERA Ariel Carlos

126 SBARAGLI Kristian

127 STEWART Mark

TEAM POLTI VISITMALTA ✓

131 TONELLI Alessandro

132 CRESCIOLI Ludovico

133 DE CASSAN Davide

134 MARTIN GUTIERREZ Alex

135 RACCAGNI Gabriele

136 TERCERO LOPEZ Fernando

137 ZOCCARATO Samuele

TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA

141 ALUNNI Tommaso

142 ARCHETTI Riccardo

143 BAGNARA Luca

144 CATTANI Alessandro

145 MARTINI Marco

146 MECCIA Leonardo

147 TOSELLI Ivan

TUDOR PRO CYCLING TEAM

151 RONDEL Mathys

152 CASAGRANDE Diego

153 KLUCKERS Arthur

154 MÄTIK Oliver

155 MELOT Noé

156 SUTER Joel

157 THALMANN Roland

UAE TEAM EMIRATES XRG

161 COVI Alessandro

162 ALVES OLIVEIRA Ivo Emanuel

163 FABRIES Ugo

164 JOHANSEN Julius

165 LAENGEN Vegard Stake

166 SAMBINELLO Enea

167 TORRES ARIAS Pablo

VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANÈ ✓

171 FIORELLI Filippo

172 COLNAGHI Luca

173 MAGLI Filippo

174 MARCELLUSI Martin

175 PALETTI Luca

176 SCALCO Matteo

177 ZANONCELLO Enrico