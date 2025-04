LIVE Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Penne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Abruzzo. L’edizione 2025 della corsa a tappe, la numero 7, è iniziata ieri e si concluderà venerdì 18 con l’arrivo a Isola del Gran Sasso(Santuario di San Gabriele).

La tappa di ieri ha confermato la straordinaria forza della UAE Team Emirates-XRG che ha collezionato l’ennesimo successo di una stagione fin qui ricca di soddisfazioni. Alessandro Covi, nel rispetto dei pronostici della vigilia, è scattato a 300 metri dalla conclusione ed è arrivato da solo sul traguardo di Crecchio conquistando tappa e maglia.

È il momento del primo arrivo in salita. La corsa riparte da Tocco da Casauria e arriva a Penne dopo 138 chilometri 88,8 dei quali sono in salita o in discesa. I corridori affrontano il Forcella di Acciano, 4,7 chilometri al 9,5% di pendenza media, dopo 43 chilometri e, nel contesto di un tracciato contraddistinto da continui saliscendi, si misurano nella parte finale con il Forca di Penne, 12,7 chilometri al 4,4%, e con l’arrivo di Penne, prima categoria di 3,6 chilometri al 5,1% di pendenza media.

Lecito pensare che i candidati alla vittoria finale proveranno ad attaccare il leader della classifica e a guadagnare il maggior vantaggio possibile in vista della tappa di domani a Roccaraso. Probabile ipotizzare la VF Group – Bardiani CSF – Faizanè come squadra pronta a vivacizzare la corsa lanciando all’attacco i suoi corridori. Atteso al varco il duo della Israel-Premier Tech Stephen Williams-George Bennet e il tedesco della Tudor Pro Cycling Team Marco Brenner.

La partenza della corsa è prevista alle 11:55. Vedremo a fine giornata chi avrà conquistato il successo e quali eventuali modifiche potrà subire la classifica generale in vista dell’impegnativo arrivo di domani a Roccaraso. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!