Ronde Van Limburg 2025: Matteo Moschetti insegue un buon risultato nell’ardua corsa belga

Ritorna il classico appuntamento con la Ronde Van Limburg. Quest’anno la corsa belga verrà disputata con un mese di anticipo rispetto alla scorsa edizione, conquistata da Dylan Groenewegen al termine di una volata ristretta. La gara è quindi prevista per mercoledì 16 aprile con un percorso molto simile agli anni precedenti che unirà nuovamente le due città di Hasselt e Tongeren.

La corsa partirà proprio da Hasselt e dopo pochi chilometri i corridori dovranno già affrontare il primo dei nove muri previsti, quello di Glinberg. Da qui partirà un breve circuito con la doppia ripetizione del settore in pavé di Maastrichterallee e della salita di Keiberg che anticiperanno il primo passaggio sulla linea del traguardo.

Tre saranno i giri nel circuito finale con gli strappi di Kolmontberg e Zammelenberg che saranno decisivi per la vittoria. Prima dell’arrivo ci sarà ancora spazio per il pavé con il tratto di Manshoven e quello di Op de Kriezel che porteranno i corridori sull’arrivo di Tongeren dopo 178,6 chilometri. La corsa belga potrebbe concludersi, come successo nel 2024, con uno sprint ristretto tra i migliori interpreti delle classiche.

21 le squadre che si daranno battaglia per il successo, quattro di queste World Tour e ben nove Professional. L’Intermarché-Wanty potrebbe essere grande protagonista con Biniam Girmay pronto a far valere le sue capacità in una probabile volata. Altro possibile favorito è il lettone Toms Skuijns (Lidl-Trek), uno dei corridori più esperti al via.

L’Italia si affiderà all’esperienza di Giacomo Nizzolo (Q36.5 Pro Cycling Team) e di Elia Viviani (Lotto) per cercare di ottenere un buon piazzamento nella corsa belga. Tuttavia, non possono essere ignorate le qualità di Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team) che potrebbe puntare al successo dopo il sesto posto del 2024. L’azzurro, quest’anno, ha già ottenuto un ottimo piazzamento nella Scheldeprijs dietro a campioni come Tim Merlier e Jasper Philipsen.