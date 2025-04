Mathieu van der Poel, il tifoso che lo ha colpito con una borraccia si è costituito

Mathieu van der Poel ha vinto la Parigi-Roubaix al termine di un gran duello con lo sloveno Tadej Pogacar, caduto in un tratto di pavé durante il vibrante confronto. L’olandese è andato via in solitaria negli ultimi chilometri, ma proprio nella fase conclusiva della terza Classica Monumento della stagione è stato colpito da una borraccia piena lanciata da uno spettatore. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha rischiato di farsi male per colpa dell’astante e aveva dichiarato che insieme alla squadra avrebbe denunciato il fatto.

La Gendarmeria francese si era resa disponibile a procedere in seguito a eventuali denunce, ma nel frattempo l’autore dello stupido gesto si è costituito spontaneamente alla polizia in Belgio. L’uomo si è recato nella mattinata di ieri presso la sede del corpo di polizia della zona di Mira, nelle Fiandre Occidentali. Il portale belga HLN ha riportato che si tratta di un 28enne originario di Vichte (Belgio), il quale faceva parte di un gruppo di tifosi organizazato per supportare Matej Mohoric.

Il presidente del fan club “Matej Matjes” ha dichiarato a HLN: “Non conosciamo questo ragazzo personalmente. Per la Parigi-Roubaix ogni anno organizziamo un pullman da Gand fino a uno dei settori di pavé. Partecipano al viaggio sia i nostri iscritti sia altre persone in modo tale da contenere i costi“. Al momento non si conoscono ancora quali saranno le conseguenze del gesto.