LIVE Darderi-Gaston, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: solidità contro estro

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi ed Hugo Gaston, partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2025. Sulla terra marocchina va in scena un confronto equilibratissimo tra due esperti della terra rossa come Darderi e Gaston.

Entrambi i giocatori hanno ottenuto i migliori risultati su questa superficie dove riescono ad esprimere al meglio il proprio tennis. I due hanno uno stile di gioco molto differente: l’italo-argentino fa del suo forte la solidità da fondo campo con cui riesce a difendersi bene e a contrattaccare alla prima occasione utile. Il francese ha invece un gioco molto vario che gli permette di mostrare tutto il suo estro ed il proprio talento.

Darderi ha iniziato la stagione su terra rossa la scorsa settimana a Napoli. Nel challenger partenopeo l’italo-argentino ha raggiunto la finale dov’è stato rimontato da Vit Kopriva che ha trionfato nel tie-break del terzo. A Marrakech l’azzurro ha esordito contro Tristan Boyer con un doppio 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Gaston ha iniziato la stagione su terra battura in Marocco battendo Juan Manuel Cerundolo in rimonta (5-7, 6-3, 6-4).

I due giocatori si sono affrontati poche settimane fa nel primo turno del Master 1000 di Indian Wells con il francese che si è imposto per 6-3, 6-3. I due si sono affrontarono anche nel 2023 con l’italiano che ha trionfato in un incontro sulla terra rossa di Cordoba.

L’incontro tra Darderi e Gaston è il terzo in programma sul centrale a partire dalle 11.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Gaston con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcun emozione. Buon divertimento!