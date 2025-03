Luciano Darderi perde la finale del Challenger di Napoli, ma guadagna nel ranking

Luciano Darderi ha perso la finale del Challenger di Napoli, venendo sconfitto dal ceco Vit Kopriva con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6(4). Il tennista italiano non è riuscito ad alzare al cielo il trofeo sulla terra rossa del capoluogo campano, al termine di una settimana in cui aveva infilato quattro successi contro Franco Agamenone, l’indiano Sumit Nagal, il veterano svizzero Stan Wawrinka e il ceco Dalibor Svrcina.

Il 23enne ha comunque rialzato la testa dopo tre mesi infernali, in cui era riuscito a vincere soltanto due partite su nove disputate: contro il boliviano Hugo Dellien al primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro e contro lo spagnolo Pedro Martinez nel recente Masters 1000 di Miami. La sconfitta odierna contro il numero 122 del mondo ha un po’ di amaro in bocca, ma la prestazione offerta in terra partenopea deve rappresentare un punto di ripartenza.

Luciano Darderi aveva incominciato la settimana da numero 61 del mondo e ha guadagnato quattro posizioni: da domani sarà il numero 57 del ranking ATP con 1.004 punti all’attivo, se avesse vinto oggi sarebbe stato in 51ma posizione. Prossimo appuntamento con il torneo ATP 250 di Marrakech che incomincerà domani sulla terra rossa marocchina.

Il primo set si è giocato on-serve fino al 4-3, poi il padrone di casa si è guadagnato tre break-point consecutivi e ha concretizzato il primo, riuscendo poi a chiudere i conti in proprio favore. Il secondo parziale viaggia sulla stessa lunghezza d’onda, poi il 4-3 è il ceco ad avere a disposizione due chance per strappare il servizio all’azzurro, concretizza la seconda e poi annulla una palla dell’immediato contro-break nel gioco successivo, riuscendo così a pareggiare la situazione.

Kopriva ha avuto due ghiotte palle break nel quinto game del terzo set, ma Darderi ha sempre reagito e poi è riuscito ad avere la meglio in una lunga serie di botta e risposta. Sul 5-5 è stato ancora il ceco ad avere due break-point, questa volta consecutivi, ma il tennista italiano li ha annullati e la contesa si è trascinata al tie-break. I due contendenti sono stremati e nessuno tiene il servizio nei primi cinque scambi, poi Kopriva riesce a portarsi in vantaggio di due punti e si invola verso il successo.