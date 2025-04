Darderi liquida l’ostacolo Boyer e approda agli ottavi di Marrakech

Una prova caratterizzata da una buona solidità consente a Luciano Darderi di liquidare 6-4 6-4, in un’ora e trentanove minuti, lo statunitense Tristan Boyer nei sedicesimi del torneo di Marrakech. Il giocatore italiano, al termine di una partita certamente non entusiasmante sotto il profilo del gioco, approda così agli ottavi contro il francese Hugo Gaston.

L’americano apre le ostilità difendendo il turno di servizio a 15, fatica invece molto di più Darderi che arriva ai vantaggi e chiude con l’ace per l’1-1. L’italiano firma il primo break aggiudicandosi a 15 un terzo game nel quale l’avversario commette tre errori consecutivi prima di capitolare sul diritto vincente e sale 3-1 vincendo a 30 il quarto gioco. Lo statunitense non molla la presa e si porta sul 3-2 dopo aver annullato, con la volee di diritto e il diritto da fondo, due palle break al suo avversario. Il numero cinquantasette del mondo sale 4-2 alla sesta opportunità di un lungo game chiuso con l’ace e difende, per la prima volta, la battuta a zero firmando il 5-3, Boyer risponde riducendo le distanze sul 5-4 tenendo il servizio a 15. Darderi non trema, pressa l’avversario da fondo e chiude il primo set 6-4 trasformando il secondo set point con una robusta prima palla su cui l’americano non riesce ad opporre resistenza adeguata.

Boyer inaugura il secondo set firmando l’1-0 a 15 con un gioco molto più improntato alla condotta offensiva, Darderi replica firmando l’1-1 in un turno di servizio nel quale salva palla break con una coraggiosa discesa a rete. L’americano si porta sul 2-1 al termine di un sofferto terzo gioco nel quale rimonta da 15-40, i due contendenti continuano il loro duello seguendo la regola dei servizi fino al sesto gioco. La testa di serie numero sette mette la freccia quando toglie il servizio all’avversario salendo sul 4-3 in un gioco concluso dal doppio fallo dell’americano e sigla il 5-3 con un gran diritto dopo aver annullato tre possibilità dell’immediato contro break. Darderi, nel nono gioco, capitalizza gli errori del rivale, si procura due palle della vittoria che non riesce però a sfruttare per bravura del numero 121 del ranking. Il verdetto è però solamente rimandato di qualche minuto perché nel decimo gioco il giocatore italiano chiude i conti al quarto match point sfruttando l’errore del giocatore americano sulla risposta di rovescio.

La lettura delle statistiche evidenzia l’ottima percentuale di punti vinti sulla prima di servizio da Darderi, bravo ad annullare tutte le palle break concesse all’avversario. Il giocatore italiano registra un saldo negativo di -11 tra vincenti ed errori non forzati e si aggiudica il computo complessivo dei punti per 72 a 63.