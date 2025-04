C’è Tsitsipas tra Musetti e la top10 a Madrid. Rivincita immediata dopo Montecarlo

Lorenzo Musetti affronterà Stefanos Tsitsipas al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo aver regolato l’argentino Tomas Martin Etcheverry in due set al suo debutto sulla terra rossa della capitale spagnola, il tennista italiano se la dovrà vedere contro il greco, che ha avuto la meglio sul tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3. All’ellenico è servita una rimonta per spuntarla sul rognoso teutonico, mentre il toscano ha avuto bisogno di un tie-break iniziale per rompere il ghiaccio e prendere il largo nel secondo parziale.

I due giocatori si troveranno uno di fronte all’altro a un paio di settimane di distanza dall’ultimo incrocio: lo scorso 11 aprile, infatti, l’azzurro si rese protagonista di un superbo ribaltone ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il nostro portacolori, che nel turno precedente aveva dettato legge nel derby con Matteo Berrettini, perse il primo set per 6-1, ma poi rialzò la testa e sciorinò un perentorio 6-3, 6-4. L’azzurro prevalse anche contro l’australiano Alex de Minaur, arrendendosi poi in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz dopo aver avuto la meglio nel primo parziale.

Il 23enne sfatò un vero e proprio tabù nel Principato, perché aveva perso i cinque precedenti contro il 26enne: tra il 2021 e il 2023 aveva sempre ceduto contro il greco (primo turno del Roland Garros 2022, ottavi di finale degli Internazionali d’Italia nel 2023, semifinale di Barcellona nel 2023, semifinali di Lione e Acapulco nel 2021). Lorenzo Musetti dovrà ripetersi anche in questa occasione se vorrà avere più chance di approdare nella top-10 del ranking ATP al termine di questo torneo.

Il nostro portacolori è virtualmente nono nella classifica internazionale con 3.200 punti all’attivo, seguito dal russo Daniil Medvedev (3.140), dagli statunitensi Tommy Paul (3.120) e Ben Shelton (3.020), dal francese Arthur Fils (2.920, ma eliminato), dal norvegese Casper Ruud (2.765), dal bulgaro Grigor Dimitrov (2.595), dal russo Andrey Rublev (2.580), dallo statunitense Frances Tiafoe (2.550) e proprio da Stefanos Tsitsipas (2.420).

L’eventuale approdo agli ottavi gli permetterebbe di portarsi a quota 3.250 punti e all’orizzonte avrebbe un incrocio non impossibile contro il vincente del confronto tra l’australiano Alex de Minaur e il canadese Denis Shapovalov, con vista su un quarto di finale da giocare contro uno tra Norrie, Diallo, Dimitrov, Jarry, Fearnley e Machac.