ATP Montecarlo 2025: colpi Altmaier e Davidovich Fokina, azzurri avanti

In archivio, con la disputa di 10 incontri in attesa della chiusura sul Campo Ranieri III con Fognini-Cerundolo, la seconda giornata di tabellone principale al Masters 1000 di Montecarlo, il terzo dell’anno, il primo sulla terra rossa e uno dei due rimasti con la durata su una settimana, invece che sulle ormai abitudinarie quasi due cui soltanto Parigi (che non è più Bercy) si sottrae.

La giornata va molto lunga, e con Fognini finirà a luci accese sul centrale, ma ha visto diversi incontri notevolmente combattuti. Tra questi il debutto di Lorenzo Musetti, che non gioca particolarmente bene, ma riesce a rimontare il cinese Yunchaokete Bu; più convincente Matteo Berrettini, ora in rotta di collisione con Alexander Zverev con Jannik Sinner da spettatore interessato.

Due teste di serie escono, ma per almeno uno dei due non si può dire sia una sorpresa. Ben Shelton, infatti, saluta il torneo dopo aver vinto il primo set contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, salvo poi vincere tre game nel resto del match contro un giocatore che qui ha raggiunto la finale nel 2022 ed è di comprovata esperienza sul rosso. Più inatteso, invece, il ko del canadese Felix Auger-Aliassime, che però si è trovato di fronte il tedesco Daniel Altmaier che sulla terra sa come battere i big. Resta da vedere se sarà lui a far finire la corsa di Richard Gasquet.

A proposito di francesi, è una buona giornata per loro: Alexandre Muller batte abbastanza tranquillamente l’argentino Camilo Ugo Carabelli, ma il protagonista è ancora una volta Gael Monfils, che lascia sfogare Fabian Marozsan e poi travolge l’ungherese anche con tanti sprazzi dello spettacolo che ha sempre mostrato. C’è una sensazione molto diffusa, e cioè che giochi ormai libero mentalmente. Spettatori privilegiati, in questo caso, quelli del Campo dei Principi.

Per completare il discorso legato ai big, il derby russo va a Daniil Medvedev, anche se l’ex numero 1 del mondo fa di tutto per rimettere in partita in qualsiasi modo possibile e immaginabile (e anche non immaginabile) Karen Khachanov, il quale però non ringrazia. Ma anche se Medvedev fosse stato eliminato pochi avrebbero potuto parlare di sorpresa, considerato il suo rapporto con il rosso, nel quale pure esiste l’anomalia statistica di Roma 2023.

RISULTATI MASTERS 1000 MONTECARLO 2025 OGGI

Berrettini (ITA)-Navone (ARG) [Q] 6-4 6-4

Lehecka (CZE)-Korda (USA) 6-3 7-6(7)

Musetti (ITA) [13]-Bu (CHN) [Q] 4-6 7-5 6-3

Tabilo (CHI)-Wawrinka (SUI) [WC] 1-6 7-5 7-5

Medvedev [9]-Khachanov 7-5 4-6 6-4

Muller (FRA)-Ugo Carabelli (ARG) [Q] 6-4 6-4

Giron (USA)-Shapovalov (CAN) 6-3 7-6(5)

Davidovich Fokina (ESP)-Shelton (USA) [11] 6-7(2) 6-2 6-1

Monfils (FRA)-Marozsan (HUN) [Q] 4-6 6-1 6-1

Altmaier (GER) [Q]-Auger-Aliassime (CAN) [16] 7-6(5) 6-3

Fognini (ITA) [WC]-F. Cerundolo (ARG) da disputarsi