Volley, cambia il regolamento: grande novità sul doppio tocco. Cosa ci sarà di diverso?

Il doppio tocco è da sempre uno dei punti cardine della pallavolo, ma la FIVB ha previsto un cambio di regolamento: il doppio tocco sarà consentito durante il palleggio, a condizione però che la palla rimanga sullo stesso lato del campo. In sostanza si potrà commettere quella che attualmente è considerata un’infrazione mentre si alza la sfera per un compagno di squadra, che verosimilmente andrà a schiacciare. In sostanza spariranno le cosiddette “doppie” e saranno sanzionati solo i falli per due tocchi netti ed evidenti.

Quando il pallone si giocherà nel campo dell’avversario, invece, si procederà con l’attuale interpretazione. La Federazione Internazionale ha comunicato che queste novità verranno testate durante la Nations League, in programma tra maggio e luglio: in base ai riscontri che si riceveranno nel corso del torneo si deciderà se confermarle in occasione delle prossime competizioni. Lo stesso vale per il beach volley, con una prova nei tornei Elite di Gstaad e Montreal e nei Challenge di Baden e in Brasile.

Contestualmente è stata varata un’altra modifica al regolamento di gioco: non sarà più possibile chiamare il Challenge durante lo scambio, soltanto al termine dell’azione si potrà richiedere il video-check. Vedremo se i tempi di gioco si ridurranno ulteriormente con questa novità sulla “moviola” e se la modifica sul doppio tocco avrà delle conseguenze dal punto di vista tecnico o se ai massimi livelli agonistici non se ne sentirà più di tanto la differenza.