Dove vedere in tv Civitanova-Perugia, gara-4 semifinale Superlega volley 2025: orario, programma, streaming

Civitanova e Perugia si affronteranno nella gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile, che andrà in scena domenica 20 aprile (ore 15.20) all’Eurosuole Forum. Si preannuncia una Pasqua ad altissima tensione agonistica: i Block Devils conducono la serie per 2-1, ma mercoledì sera hanno fallito un match point al tie-break e non sono riusciti a chiudere i conti; la Lube ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, ha sventato l’eliminazione quando era con le spalle al muro e ora sogna il colpaccio di fronte al proprio pubblico.

I Campioni d’Italia devono vincere per qualificarsi all’atto conclusivo da disputare contro Trento, mentre i cucinieri sono obbligati a imporsi tra le mura amiche per meritarsi la bella di spareggio e restare in corsa per la conquista del tricolore. Dopo due tie-break roventi c’è grande attesa per vedere cosa succederà nella nuova sfida tra la seconda e la terza forza della regular season, mentre i dolomitici aspettano alla finestra dopo aver regolato Piacenza in tre partite.

Perugia si farà guidare dal palleggiatore Simone Giannelli, dall’opposto Wassim Ben Tara, dagli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi. Civitanova si affiderà al bomber Adis Lagumdzija, ai martelli Mattia Bottolo e Aleksandar Nikolov, al regista Mattia Boninfante. Ricordiamo che la vincitrice si qualificherà anche alla prossima edizione della Champions League, mentre la perdente dovrà sfidare Piacenza per meritarsi il pass per la massima competizione europea.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Perugia, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, VBTV e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-PERUGIA, GARA-4 SEMIFINALE VOLLEY

Domenica 20 aprile

Ore 15.20 Semifinale playoff scudetto, gara-4: Cucine Lube Civitanova vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CIVITANOVA-PERUGIA VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.