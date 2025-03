Che giocatore é Federico Cinà? Completezza di fondamentali, un punto di forza e dove lavorare

Non ci sono dubbi che sia Federico Cinà il personaggio di questa prima giornata di incontri del tabellone principale del Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida, il 17enne siciliano si era presentato grazie a una wild card offertagli dagli organizzatori. Un’esperienza nuova che Federico ha voluto godersi al meglio delle proprie possibilità, cercando di dare tutto quello che aveva.

E così è stato. Il classe 2007 nostrano ha fatto vedere le sue grandi qualità tecniche contro l’argentino Francisco Comesana, prevalendo sullo score di 7-6 (4) 7-6 (2). Completezza nei fondamentali da fondo per il nostro portacolori, che specialmente dal lato sinistro fa viaggiare non poco la palla, trovando soluzioni pregevoli anche col lungolinea di rovescio.

Il dritto è un colpo su cui Cinà, con papà Francesco (storico coach di Roberta Vinci), sta lavorando ed è già migliorato rispetto al passato. Alcuni vincenti pregevoli messi in mostra nella partita contro Comesana hanno strappato applausi.

Tuttavia, è il servizio l’aspetto del gioco su cui Pallino si è concentrato maggiormente negli ultimi mesi, per l’importanza che ricopre nel tennis moderno, essendo l’unico colpo che dipende esclusivamente dall’esecutore. Il 76% di prime in campo e il 72% dei punti vinti, in questo senso, sono un bel biglietto da visita in vista di quel che sarà.

Ci sono da migliorare gli spostamenti laterali e in avanti e sarà necessario inserire delle variazioni di ritmo con maggior frequenza, usando talvolta anche il rovescio in back. Da sviluppare anche le giocate di volo a rete. In sostanza, i margini ci sono tutti e spetterà al ragazzo lavorare sodo per minimizzare le proprie criticità.