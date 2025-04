Federico Cinà riceve una wild card anche a Madrid

Dopo quella avuta a Miami e quella già annunciata per Roma, arriva una terza wild card per un Masters 1000 per Federico Cinà. Il siciliano, infatti, è uno dei cinque destinatari degli inviti da parte dell’organizzazione del torneo di Madrid. Una scelta, questa, che dipende proprio dalla gestione dell’evento della Caja Magica.

Il Masters 1000 madrileno è gestito dalla IMG, che ha anche Miami tra le mani, nonché numerosi giocatori. Tra questi proprio Cinà, che comunque sta dimostrando di meritare ampiamente quanto ricevuto: a Miami è riuscito a superare un turno contro l’argentino Francisco Comesaña e a giocarsela dignitosamente con Grigor Dimitrov; la settimana precedente lo aveva visto approdare in una finale Challenger a Hersonissos, in Grecia.

Oltre a Cinà, hanno ricevuto gli inviti in campo maschile due spagnoli, Pablo Carreno Busta e Martin Landaluce, il croato Marin Cilic e il giocatore di Hong Kong Coleman Wong. In buona sostanza, ci sono due veterani (un ex semifinalista Slam e uno che il suo US Open, nel 2014, se l’è portato a casa) e tre figure con proiezione futura.

Cinà, che nel nuovo ranking ATP è destinato a occupare il numero 370 del mondo, si aggiunge così a un blocco italiano formato da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci, in attesa delle qualificazioni in cui sono impegnati Luca Nardi e Fabio Fognini.