Lorenzo Musetti e Federico Cinà si allenano a Madrid. Il toscano scherza: “Mi sento vecchio”

A partire da domani il tabellone principale del Masters1000 di Madrid prenderà il via. Un evento che, in attesa di quello che faranno quest’oggi Luca Nardi e Fabio Fognini nelle qualificazioni, annovera ben otto italiani nel main draw. Si fa riferimento a Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e a Federico Cinà.

Quest’ultimo potrà sfruttare un’altra wild card, come era già accaduto in questa stagione nel 1000 Miami. In quella circostanza, il giovane siciliano riuscì a vincere il suo primo match nel massimo circuito professionistico, battendo l’argentino Francisco Comesaña e dovendosi poi arrendere nel secondo round al bulgaro Grigor Dimitrov.

In questo caso, Cinà giocherà contro il contro il tennista di Hong Kong, Coleman Wong. Un giocatore che ha raggiunto la punta più alta in classifica il 30 settembre dell’anno scorso (n.128 del mondo) e attualmente è n.169 ATP. Vedremo quale approccio avrà il 18enne nostrano, tra i grandi prospetti del tennis italiano e internazionale.

Nella giornata di ieri, “Pallino” ha potuto allenarsi contro il n.1 d’Italia, vista l’assenza di Jannik Sinner, ovvero Musetti. I due hanno avuto modo di capire le caratteristiche della particolare terra rossa madrilena. Una superficie più veloce di quella a Montecarlo e a Barcellona, per fare degli esempi, e anche molto scivolosa. Per questo, bisognerà prestare particolare attenzione agli incontri.

Il toscano, in qualità di n.10 del seeding, godrà del bye e farà il proprio esordio al secondo turno contro il vincente della partita tra il serbo Hamad Medjedovic e l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Musetti e Cinà hanno immortalato il loro training con una foto sui social in cui Lorenzo si è lasciato andare anche a una battuta: “Mi sento vecchio“, riferendosi al suo più giovane sparring-partner. Certo, il carrarese ha 23 anni…