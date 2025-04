Jannik Sinner verso l’anno intero da n.1: le settimane già certe e quelle rimanenti

Jannik Sinner è aritmeticamente certo di restare numero 1 ATP fino a domenica 18 maggio, ovvero fino al termine degli Internazionali d’Italia, torneo che segnerà il rientro dell’azzurro dalla squalifica di tre mesi per il caso Clostebol: saranno 49, a quel punto, le settimane consecutive in vetta al ranking mondiale.

L’azzurro, infatti, è salito in vetta alla graduatoria lunedì 10 giugno 2024, al termine della scorsa edizione del Roland Garros, e per completare le 52 settimane al vertice del tennis mondiale dovrà resistere dall’assalto dello spagnolo Carlos Alcaraz, l’unico a poterlo superare prima di domenica 8 giugno.

Dopo la sconfitta odierna a Montecarlo, infatti, il tedesco Alexander Zverev potrà sperare di scavalcare Sinner soltanto al termine del Roland Garros 2025, ovvero lunedì 9 giugno: il teutonico, nella migliore delle ipotesi potrebbe arrivare a Roma a -785 da Sinner, vincendo sia a Monaco di Baviera che a Madrid.

Zverev, però, non potrà superare Sinner al termine degli Internazionali d’Italia: il tedesco partirà alle spalle dell’azzurro a Roma e resterà certamente dietro alla fine del torneo, dato che il teutonico scarterà 1000 punti, e potrebbe al massimo pareggiare i conti, mentre Sinner non scarterà punti.

Nella peggiore delle ipotesi per Sinner, dunque, il tedesco chiuderà a Roma sempre a -785 dall’azzurro, poi potrebbe incamerare altri 500 punti ad Amburgo, dei quali 450 netti, arrivando così lunedì 26 maggio al massimo a -335 dal tennista italiano.

Soltanto lo spagnolo Carlos Alcaraz, dunque, potrebbe impedire a Jannik Sinner di completare 52 settimane in vetta al ranking ATP, superandolo al termine del torneo di Roma o di quello di Amburgo: l’iberico dovrebbe però vincere in successione Montecarlo, Barcellona e Madrid per arrivare in Italia in ritardo di 710 punti.

A quel punto, però, la squalifica di Sinner sarà esaurita e dunque anche partendo da -710 Alcaraz dovrebbe vincere a Roma e sperare che l’azzurro non raggiunga le semifinali, altrimenti dovrà comunque rinviare i propositi di sorpasso. Sinner, poi, giocherà ad Amburgo, mentre la partecipazione di Alcaraz non è certa.