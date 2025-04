Perché Alcaraz e Zverev non possono più superare Sinner al n.1 prima di Roma: il distacco minimo raggiungibile

Nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 7 aprile Jannik Sinner era primo a quota 10330, davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 7645, a -2685 dall’azzurro, ed allo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 6720, a -3610 dall’italiano. La squalifica di Jannik Sinner terminerà domenica 4 maggio, e fino ad allora si giocheranno ancora il Masters 1000 di Montecarlo, scattato domenica scorsa, i 500 di Barcellona e Monaco di Baviera, previsti nella settimana di Pasqua, ed il Masters 1000 di Madrid, che terminerà proprio il 4 maggio.

Jannik Sinner non ha potuto difendere i 400 punti guadagnati lo scorso anno con la semifinale a Montecarlo, e vedrà avvicinarsi i suoi rivali, dato che Zverev, il quale perderà i 100 punti degli ottavi del 2024, recupererà i 50 punti di Buenos Aires 2025, mentre Alcaraz saltò il torneo nel Principato nella scorsa stagione. Sinner, dunque, scenderà a quota 9930, mentre Zverev, avendo perso all’esordio a Montecarlo, non contemplerà il torneo monegasco tra i migliori 19 del proprio ruolini di marcia e scenderà a quota 7595, mentre Alcaraz potrà guadagnare sulla terra battuta monegasca 1000 punti netti per il ranking ATP.

Lo spagnolo, dunque, potrà salire in classifica fino a quota 7720, a -2210 punti da Sinner, ed inoltre potrebbe anche portarsi in seconda piazza nel ranking ATP in caso di successo a Montecarlo, vista l’odierna eliminazione subita da Zverev. Restano a disposizione, dunque, fino alla fine del torneo di Madrid, 1500 punti per Zverev, che il tedesco acquisirebbe vincendo sia a Monaco di Baviera che a Madrid, e 2500 per Alcaraz, che l’iberico totalizzerebbe vincendo sia a Montecarlo, che a Barcellona che a Madrid.

Nelle prossime settimane, però, il tedesco perderà i 50 punti di Monaco di Baviera 2024 ed i 100 di Madrid 2024, mentre lo spagnolo rinuncerà ai 200 di Madrid 2024: in virtù di questi calcoli, Jannik Sinner resterà numero 1 almeno fino alla fine del Masters 1000 di Roma. Con Sinner che scenderà a quota 9730, perdendo i 200 punti di Madrid 2024, nella peggiore delle ipotesi, infatti, Alcaraz guadagnerebbe 2300 punti netti, portandosi a quota 9020 al termine del torneo iberico, mentre Zverev ne potrebbe incassare al massimo 1350 netti, salendo a 8945, a -785 dall’azzurro.

Stando così le cose, però, Zverev non potrà superare Sinner al termine degli Internazionali d’Italia: il tedesco partirà alle spalle dell’azzurro a Roma e resterà certamente dietro alla fine del torneo, dato che il teutonico scarterà 1000 punti, e potrebbe al massimo pareggiare i conti, mentre Sinner non scarterà punti. A questo punto potrebbe essere soltanto Carlos Alcaraz a superarlo al termine del torneo di Roma: l’impresa, però, è ardua anche per lo spagnolo che, come detto, nella migliore delle ipotesi si presenterà agli Internazionali in ritardo di 710 punti.

RANKING ATP UFFICIALE 7 APRILE

1 Jannik Sinner 10330

2 Alexander Zverev 7645 (-2685 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 6720 (-3610 da Sinner)

RANKING ATP LIVE 8 APRILE

1 Jannik Sinner 9930

2 Alexander Zverev 7595 (-2335 da Sinner) (eliminato a Montecarlo)

3 Carlos Alcaraz 6720 (-3210 da Sinner)

DISTACCHI MINIMI AL TERMINE DI MADRID

1 Jannik Sinner 9730

2 Carlos Alcaraz 9020 (-710 da Sinner) (vincendo sia a Montecarlo, che a Barcellona che a Madrid)

3 Alexander Zverev 8945 (-785 da Sinner) (vincendo sia a Monaco di Baviera che a Madrid)