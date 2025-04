LIVE Barcellona-Inter, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: serve un’impresa al Montjuïc dopo 3 sconfitte consecutive

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

incontro tra Barcellona ed Inter, valido per la semifinale d'andata della Champions League 2024-2025.

Dopo il sofferto e intenso passaggio del turno contro i tedeschi del Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi ha incanalato tre sconfitte consecutive, due in campionato (Bologna, Roma) e una in Coppa Italia (Milan), facendo svanire definitivamente il sogno Triplete. Questa sera, i nerazzurri scendono in campo allo stadio Montjuïc di Barcellona per tentare l’impresa contro Yamal e compagni, i quali vengono dalla vittoria della Copa del Rey, maturata tramite il successo in finale contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti (3-2). La posta in palio è altissima, ci si gioca una fetta dell’accesso alla finale della Champions League in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera.

Ad indorare la pillola delle ultime tre sconfitte i rientri di Denzel Dumfries sulla fascia destra e Marcus Thuram in attacco. Out invece Pavard, il quale ha rimediato una distorsione alla caviglia nel match casalingo di domenica scorsa contro la Roma, al suo posto Bisseck. Per il resto, tutto confermato, con il solito centrocampo formato da Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Lautaro Martinez avrà il compito di guidare le redini del fronte offensivo.

Tre gli assenti invece in casa blaugrana: forfait per Balde, Casadó e soprattutto Robert Lewandowski. Il centravanti polacco ha rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro lo scorso 19 aprile contro il Celta Vigo, ed è in dubbio anche per la gara di ritorno a San Siro. Hansi Flick rinuncerà a una pedina cardine, ma la qualità non scarseggia affatto, dato che al posto di Lewandowski giocherà Ferran Torres, uomo da 13 gol in questa stagione, nonostante non sia un titolare fisso. Alle sue spalle agiranno il brasiliano Raphinha, lo spagnolo Dani Olmo e il baby fenomeno Lamine Yamal, occhi puntati su di lui.

Probabili formazioni

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; de Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; F.Torres. All. Hansi Flick

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. All. Simone Inzaghi.

match tra Barcellona e Inter, valevole per la semifinale d'andata della Champions League 2024-2025. Calcio d'inizio ore 21:00 allo Stadio Montjuic di Barcellona