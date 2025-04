Napoli in testa alla Serie A, l’Inter crolla con la Roma. Vincono Juventus e Milan

Il Napoli è balzato in testa alla classifica della Serie A in solitaria. I partenopei hanno sconfitto il Torino per 2-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona (doppietta di McTominay nel primo turno) e si sono così portati a +3 sull’Inter, crollata in casa per 1-0 nel big match contro la Roma (decisiva la rete di Soule al 22′) quando mancano quattro turni al termine del campionato.

Successi per il Milan (2-0 sul campo del Venezia, Pulisic al 5′ e Gimenez in pieno recupero) e la Juventus (2-0 contro il Monza, Gonzalez all’undicesimo minuto e Kolo Muani al 33′). I bianconeri si sono portati al quarto posto, a -2 dall’Atalanta che ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Lecce (botta e risposta tra Karlsson e Retegui su rigore), in attesa della risposta del Bologna.

La Fiorentina resta a -3 dalla Juventus dopo il successo per 2-1 nel derby contro l’Empoli, che resta penultimo con il Venezia a -2 dal Lecce e a -5 dal Cagliari. Il Como ha battuto il Genoa per 1-0: quarta vittoria di fila e undicesima piazza a -1 dai granata.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Fiorentina-Empoli 2-1

Inter-Roma 0-1

Juventus-Monza 2-0

Atalanta Lecce 1-1

Napoli-Torino 2-0

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 74, Inter 71, Atalanta 65, Juventus 62, Bologna 60*, Roma 60, Fiorentina 59, Lazio 59*, Milan 54, Torino 43, Como 42, Udinese 40*, Genoa 39, Verona 32*, Parma 31*, Cagliari 30*, Lecce 27, Venezia 25, Empoli 25, Monza 15.